Was tun, wenn Daten plötzlich weg sind?

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Herr Wickmann, warum ist Datensicherung heutzutage so wichtig?

Das Thema ist aus unterschiedlichen Gründen sehr aktuell. Zum einen wird heute sehr viel Korrespondenz digital erledigt, per E-Mail oder per Messenger. Dabei erreichen die Nutzer eben auch E-Mails mit vertrauenserweckendem Aussehen oder Betreff, die aber versuchen als Anhang eine Schadsoftware zu installieren, wenn der Nutzer sie öffnet. Außerdem entstehen durch die Benutzung von Smartphones oder Digitalkameras heute wesentlich mehr Fotos als früher von zum Teil unwiederbringlichen Ereignissen.

In welchen Fällen kann es zu einem Verlust von Daten kommen?

Zum Verlust von Daten kann es zunächst einmal versehentlich kommen, indem Dateien oder Ordner gelöscht werden. Aber auch eine Infektion des PCs oder Notebooks mit sogenannter Ransomware kann zum Verschwinden von Dateien führen. Damit ist Malware gemeint, die die eigenen Daten verschlüsselt und dann die Freigabe gegen Zahlung von Lösegeld in Aussicht stellt. Daten können ebenfalls bei Defekten an der Hardware, zum Beispiel an Festplatten oder USB-Sticks, gelöscht werden.

Wie können sich Nutzer dagegen schützen?

Notwendig ist ein gesundes Misstrauen gegenüber E-Mails von unbekannten Absendern. In begrenztem Umfang, insbesondere bei bekannten Viren, helfen Antivirensoftware und Spamfilter. Für bestimmte Erpressungstrojaner ist es Sicherheitsforschern gelungen, die eingesetzte Verschlüsselung zu knacken. Entsprechende Software wird dann zur Verfügung gestellt, um wieder in den Besitz der eigenen Daten zu kommen.

Gegen Fehler in den eingesetzten Betriebssystemen und Anwendungsprogrammen hilft nur deren regelmäßiges Update. Auch durch ein Backup können verlorene Daten wiederhergestellt werden.

In welchen Bereichen haben viele Internetnutzer Ihrer Ansicht nach noch Defizite?

Die Datensicherung wird vernachlässigt bzw. überhaupt nicht durchgeführt. Was nicht gesichert ist, kann nach Verlust auch nicht wiederhergestellt werden. Man scheut den Mehraufwand, den die Datensicherung erfordert. Bisher ist ja alles gut gegangen.

Welche Inhalte möchten Sie in Ihrem Kurs vermitteln?

Wir möchten die Ursachen für den System- oder Datenausfall benennen. In unserem Kurs werden mögliche Schutzmaßnahmen gegen Datenverlust erklärt und eine Auswahl der Medien für System- und Datensicherung aufgezeigt. Die Möglichkeiten zur System- und Datensicherung mit den Bordmitteln von Windows, Android sowie iOS bzw. MacOS werden ebenso erklärt sowie weitere Dienste und Programme, die man für diese Zwecke einsetzen kann.

Der Kurs zum Thema Datensicherung startet an der Volkshochschule am Donnerstag, den 4. Oktober, um 17 Uhr. Die Gebühr für die sechs Unterrichtsstunden beträgt 32,40 Euro (ermäßigt 24,12 Euro). Anmeldung unter 03364 280734 oder an eisenhuettenstadt@vhs-los.de