Investitionsliste ohne Rückfragen

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Investitionsliste für 2019 hat den Amtsausschuss als höchstes Gremium im Amt Barnim-Oderbruch auf seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Mehr oder weniger. Denn auch zur Verwunderung der Verwaltung gab es keinen Diskussionsbedarf.

Kämmerin Sylvia Borkert hatte den Tagesordnungspunkt groß angekündigt: Als „wichtigste Vorlage für den heutigen Abend“. Und betonte, das noch einiges in Frage gestellt sei. Lediglich zwei Abgeordnete meldeten sich im Zusammenhang damit jedoch zu Wort. Zum einen Horst Wilke, der anmahnte, dass je mehr für die Verwaltung abgezweigt werde, umso mehr fehle in den Kommunen. Darauf entgegnete Simona Koß, Vertreterin im Ausschuss aus der Gemeinde Prötzel, dass, wer eine Verwaltung wolle, die vernünftig arbeite, müsse sie auch gut ausstatten.

Das bezog sich auf die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2019 für die Verwaltung. Aufgeführt sind dort rund 10 000 für neue PCs sowie Software-Lizenzen in Höhe von 28 000 Euro. „Das sind die Vorschläge aus den einzelnen Fachbereichen. In diesem Fall vom Administrator“, erklärt Marion Lorenz auf MOZ-Nachfrage im Nachgang der Sitzung. Auch gebe es noch kein zentrales Dokumentenmanagementsystem, das nun angeschafft werden soll. Weiterhin geht es um diverse Büromöbel für die Angestellten in der Amtsverwaltung in der Freienwalder Straße in Wriezen. Zum Teil, erklärt die Sachgebietsleiterin Finanzverwaltung, gebe es noch sehr alte Möbel. Auch müsse die Verwaltung Vorbildcharakter haben und ihrer Fürsorgepflicht der rückenschonendes Arbeiten nachkommen. „So machen wir jedes Jahr ein bisschen mehr“, erklärt Marion Lorenz weiter. Insgesamt belaufen sich die aufgeführten Investitionen für die Verwaltung auf veranschlagte gut 60 000 Euro. Weitere 10 000 Euro sind für den Stromerzeuger eingeplant, den die Verwaltung für den Fall eines Blackouts vorhalten will.

In Sachen Brandschutz sieht die Investitionsliste, die in diesem Fall in der Arbeitsgruppe Feuerwehr von der Verwaltung und der Wehrführung im Vorfeld diskutiert und abgestimmt wurde, 175 000 Euro für Ausrüstung, Löschwasserbrunnen und Sirenen aber auch die zweite Rate für das neue Fahrzeug für die Altreetzer Wehr vor. Und obwohl die Wehrführung bei der Sitzung anwesend war, gab es auch dort keine Nachfragen.

Es sei zwar kein Beschluss zu fassen, aber man müsse sich Gedanken machen, sich austauschen, was wichtig ist, versuchte auch Amtsdirektor Karsten Birkholz noch einen Vorstoß. Dabei blieb es jedoch in der Sitzung.

Auch zum Thema Kindertageseinrichtungen und Schulen gab es keine Nachfragen. „Die Einrichtungen haben ihre Bedarfe eingereicht. Die wurden dann sortiert und mit dem Bauamt besprochen“, erklärt Marion Lorenz den Weg, wie die einzelnen Posten in die Investitionsliste kommen. Größter Posten wird, neben den Schulhofgestaltungen in Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsgesetz für alle Schulhöfe, die sukzessive mithilfe der Fördermittel neu gestaltet werden sollen, der Anbau an die Kita „Liebe Liesel“ in Bliesdorf. Dazu laufen bereits die Planungsvorbereitungen. Seit Jahren muss der Hortbereich ausgelagert werden, weil der vorhandene Platz im Pappelweg längst zu klein ist. Bei den Schulen soll laut Investitionsliste 2019 das Hauptaugenmerk auf das Thema Digitalisierung gelegt werden. Dazu zählen Anschaffungen wie Smartboards und Laptops.