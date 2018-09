Bloß keine Zauderei

Berlin Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hat einen Namen, der aus einer Zahl und einem Buchstaben besteht: 5G. Die fünfte Generation des Mobilfunks steht nicht nur für besseren Handy-Empfang, sondern ist entscheidend für die vernetzte Wirtschaft und Gesellschaft unseres Landes. Die Konkurrenzfähigkeit mancher Branchen hängt ebenso von schneller mobilen Datenübertragung ab wie ein Erfolg der Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge, in dem vom Föhn bis zur Industrieanlage alles vernetzt sein soll. Dass 5G aber hierzulande eine kleine Nummer bleiben könnte, liegt an einer Industrie-Hörigkeit und ordnungspolitischen Zauderei der Politik.

Wie es nicht geht, kann sich Andreas Scheuer als Bundesminister für digitale Infrastruktur von älteren Kollegen im Bundestag erzählen lassen. Die im Jahr 2000 zu zahlenden knapp 51 Milliarden Euro für 3G-Lizenzen (UMTS) lähmen die Mobilfunk-Industrie bis heute. Deutschland ist bei Kosten und Datenvolumen im internationalen Vergleich im hinteren Drittel zu finden. Unternehmen verzweifeln an Standorten, vor allem, wenn sie dort auch kein schnelles Internet über Kabel zur Verfügung haben.

Die Mobilfunk-Branche auszupressen und gleichzeitig ambitionierte Ausbauziele zu verlangen, war also keine gute Idee. Die Lizenzen im Frühjahr 2019 aber preiswert zu vergeben und die Ziele niedrig anzusetzen, wäre es wohl aber auch nicht: Jede Straße in Deutschland mit 5G zu versorgen, halten die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica für unzumutbar. Riesige Flächen und zwei Millionen Anwender werden weiterhin nicht mit dem schnellen Zugang versorgt werden. Oft sind sogar Weltmarktführer betroffen. Auch die Bundesnetzagentur will die Anbieter nicht überlasten. Das ist der falsche Weg.

Stattdessen muss ein gelungener Mix aus Regulierung, Anreizen und Förderung beschlossen werden. Der Wettbewerb ist ebenso zu fördern wie die Kooperation – beides scheuen Telekom, Vodafone und Telefónica. Warum ist die Bundesregierung bereit, viel Geld für Glasfaser auszugeben, nicht aber für 5G? Warum setzt sie keine ambitionierten Ziele und bestraft Abweichungen? Scheuer sollte der Netzagentur Beine machen. Der Minister versagt mit seiner Industrie-Hörigkeit bei der Diesel-Nachrüstung, dies darf ihm nicht auch beim Mobilfunk passieren.