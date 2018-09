Ausnahmezustand in Berlin

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wegen des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten herrscht seit Donnerstag in der Innenstadt Ausnahmezustand. „Einschränkungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft“, twitterte die Berliner Polizei, nachdem Recep Tayyip Erdogan am Mittag auf dem Flughafen Tegel gelandet war. „Autofahrer sollten in den kommenden Tagen die Innenstadt großräumig umfahren“, rät Polizeisprecher Michael Gassen. Doch auch Busse verspäten sich wegen Sperrungen und Umleitungen. Die S-Bahn hielt ab Donnerstagmittag nicht mehr am Bahnhof Brandenburger Tor.

Schon vor Tagen hatten Polizisten Gullydeckel zugeschweißt und Lichtschächte nach vermeintlichen Bomben durchkämmt. Scharfschützen haben sich auf den Dächern rund um das Adlon postiert, in dem Erdogan zwei Tage schläft. Anwohnern wird geraten, ihre Fester geschlossen zu halten. Ein älterer Berliner, der gleich hinter dem Nobelhotel wohnt, beschreibt es mit Humor: „Zu DDR-Zeiten wurden wir dazu gedrängelt, Fahnen zu schwenken, nun dürfen wir die Balkone nicht betreten.“

Auf dem Boulevard Unter den Linden wurden am frühen Nachmittag dennoch rote Flaggen geschwenkt. In der Wilhelmstraße stritten Erdogan-Anhänger mit einigen Deutschen so laut, dass die Polizei eingreifen musste. Der Besuch ist wegen der Inhaftierung zahlreicher Oppositioneller und Journalisten und dem stetigen Abbau demokratischer Strukturen in der Türkei heftig umstritten. Allein heute sind sieben Demonstrationen geplant. Für die größte, die ab 16 Uhr vom Potsdamer Platz zum Großen Stern ziehen soll, hat das Bündnis „Erdogan Not Welcome“ 10 000 Teilnehmer angemeldet.

Während des dreitägigen Staatsbesuchs werden mehr als 5000 Polizisten im Einsatz sein. Neben 16 eigenen Einsatzhundertschaften und den sechs Alarmhundertschaften wurden 26 Unterstützungseinheiten aus anderen Bundesländern angefordert. „Wir müssen davon ausgehen, dass aufgrund der besonderen Lage die Schutzfristen des Arbeitsrechts nicht eingehalten werden“, sagte Christian Hanisch, Chef der Gewerkschaft der Berliner Polizei (GdP), am Donnerstag, nachdem er die Dienstpläne studiert hatte.

Dabei startet Erdogans offizielles Programm erst am heutigen Freitag. Unter anderem wird dafür der Bereich zwischen dem Schloss Bellevue und dem Großen Stern gesperrt. Das gleiche gilt für den Bebelplatz, weil Erdogan die Neue Wache besuchen will. Auch für Fußgänger, die große Taschen oder keinen Ausweis dabei haben, könnte es schwierig werden, von A nach B zu kommen, kündigt die Polizei an. Selbst wenn Erdogan am Sonnabend weiter nach Köln geflogen sein wird, müssen Besucher im Regierungsviertel mit großen Umwegen rechnen, weil dort die Aufbauarbeiten für die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit laufen, die am Montag beginnen.