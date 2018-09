Bolzplatz-Debatte ohne Ende

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Es schien alles in Sack und Tüten. An der Förderschule sollte ein Bolzplatz entstehen. Doch jetzt zog der Landkreis seine erwartete Zusage zur Überlassung einer Fläche zurück. Damit steht die Stadt nun wieder am Anfang.

Jörn Albrecht hielt im Hauptausschuss der Stadt mit seiner Verärgerung nicht hinterm Berg. „Wir haben über ein Jahr lang einen Platz gesucht und waren froh, ihn gefunden zu haben. Schon die Verhandlungen haben sich lange hingezogen. Jetzt zieht der Landkreis sein Entgegenkommen zurück. Das ist einfach frustrierend und nicht nachvollziehbar“, so der Vorsitzende des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses.

Bürgermeister Jörg Schröder hatte die Abgeordneten informiert, dass unmittelbar vor der Sitzung eine E-mail im Rathaus eingegangen war, in der der Landkreis mitteilte, dass man den seit Wochen vorliegenden Nutzungsvertrag zwischen Stadt und Kreis für eine Teilfläche an der Kleeblatt-Schule nicht unterzeichnen werde. Begründung: Die Stadt erneuere gerade ihre Außenanlagen an der Grund- und auch an der Oberschule. Dort könne sie dann bitte auch einen Bolzplatz einrichten.

Er sei fest davon ausgegangen, dass der Kreis die Vereinbarung unterzeichnet. Die lange Verzögerung sei immer wieder auf den Ausfall des betreffenden Mitarbeiters geschoben worden. Und nun das. „Wir können als Abgeordnete das Thema Bolzplatz nicht mehr hören“, bekannte Klaus Richter (Linke), Vorsitzender des Bauausschusses. Man sollte jetzt umgehend sehen, was wo technisch möglich ist, um das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Der Bau eines Bolzplatzes sowie einer Skaterbahn ist seit Jahren eine Hauptforderung des Seelower Jugendrates.

Immer wieder waren Flächen ins Auge gefasst worden, die sich letztlich als nicht geeignet erwiesen. Es gab Gespräche mit dem Kreis, einen Teil der Wiese an der Förderschule zu nutzen. Daraus wird nun nichts, wie Kreissprecher Thomas Berendt auf MOZ-Nachfrage bestätigte. „Die Fläche könnte nur nach Schulschluss genutzt werden. Das gilt aber auch für das Areal an der Oberschule, auf dem es einen Bolzplatz gab, der gerade verschwindet“, so Berendt. Der Kreis sehe nicht mehr den dringenden Bedarf der Stadt.

Schröder hatte im Hauptausschuss angeboten, mit dem Vorstand des SV Victoria zu sprechen, um eine Zwischenlösung zu finden und im Stadion-Bereich eine Fläche bereitzustellen. Jörn Albrecht verwies darauf, dass die Jugendlichen einen Platz unter Hoheit eines Vereins immer abgelehnt haben. Jetzt soll hinterfragt werden. Langfristig gehe man davon aus, dass die Festwiese am Sender ein Sport- und Freizeittreff wird, erläuterte Schröder. Das Bildungsministerium habe signalisiert, dass es den Bau einer Drei-Felder-Turnhalle fördern würde, allerdings nicht mehr im laufenden Programm. „Wenn ein neues aufgelegt wird, sollen wir umgehend Unterlagen einreichen“, informierte der Bürgermeister. Dazu gehöre dann allerdings eine fertige Planung. Die Verwaltung habe daher bereits ein Planungsbüro beauftragt. Eingeschlossen ist die Errichtung der ebenfalls seit Jahren von Kindern und Jugendlichen gewünschten Skaterbahn. Der Bolzplatz könnte ebenfalls dort angesiedelt werden. Schröder bot an, dass die Planer in der nächsten Sitzungsrunde über den bisherigen Stand informieren. Daneben bleibt die Aufgabe für die Verwaltung, für das Thema Bolzplatz eine Zwischenlösung zu finden. Denn es dürfte noch einige Zeit dauern, ehe das Turnhallen-Projekt starten kann.