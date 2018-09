Teilnehmer-Rekord beim Crosslauf

Massenstart: Die acht bis zehn Jahre alten Mädchen beim Sprint zur 14. Landesmeisterschaft im Crosslauf der Behindertenschulen. 585 Schüler aus 20 Schulen nahmen insgesamt am Donnerstag in Bad Freienwalde teil. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das ist der Rekord: 585 Schüler aus 20 Schulen aus Brandenburg haben am Donnerstag an den 14. Landesmeisterschaften im Crosslauf der Behindertenschulen im Bad Freienwalder Jahn-Stadion teilgenommen. Gastgeber war die Laurentiusschule.

Ein schier unübersichtliches Gewusel herrschte am Donnerstagvormittag im Stadion. Dagmar Rocktäschel, die in der Laurentiusschule für die Organisation des Crosslaufs verantwortlich war, musste mehrfach pfeifen, um die Schüler zum Erwärmen zusammen zu rufen.

„So viele Teilnehmer hatten wir noch nie, wir sind die größte Laufveranstaltung der Stadt Bad Freienwalde geworden“, freute sich Schulleiterin Marlies Sydow. So viele Läufer erreiche nicht mal der Altstadtlauf. Der kam Anfang September diesmal auf auch mehr als 500, so viele wie jetzt waren es dann aber doch nicht. Zusammen mit der CDU-Landtagsabgeordneten Kristy Augustin begrüßte Marlies Sydow Schüler, die unter anderem aus Forst, Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Berlin, Bernau, Eberswalde, Neuenhagen bei Berlin, Fürstenwalde, Zehdenick, Hennigsdorf Schwedt, Prenzlau und Templin angereist waren. Traditionell beteiligten sich auch die drei Bad Freienwalder Grundschulen an den Läufen, wurden aber extra gewertet.

Je nach Alter begaben sich die Schüler auf eine ein, zwei oder vier Kilometer lange Strecke durch den Bad Freienwalder Stadtforst rings um das Jahn-Stadion. Start und Ziel waren auf der Laufbahn der Sportstätte. Damit kein Schüler vom Weg abkam, fuhr ein Mountainbiker an der Spitze.

Der Stolz stand Nicole Kulke (16) von der Pestalozzi-Schule Eisenhüttenstadt ins Gesicht geschrieben. Sie schaffte vergangenes in ihrer Altersklasse den ersten Platz und konnte ihren Titel verteidigen. Auch Phil Wellemsen (11) schlug sich gut. „Wir sind von Anfang jedes Jahr dabei“, bekräftigten Sportlehrerin Veronika Menzel und Musiklehrer Steffen Kraft von der Pestalozzi-Schule, in der geistig behinderte Kinder unterrichtet werden. Weil der Lauf für die Schüler ein Höhepunkt ist, auf den sie sich lange freuen, machten sie sich mit 13 Schülern auf den weiten Weg nach Bad Freienwalde.

Erstmals am Wettkampf beteiligte sich die Exin-Förderschule aus Zehdenick mit sieben Schülern im Alter von sieben bis neun Jahren. „Für die Kinder ist das was ganz besonderes“, sagte Lehrerin Chiara Kreutzjans. Die auswärtigen Schulen kamen gerade mit so vielen Schülern, wie in einen Kleinbus passen. Dieses Schicksal teilt auch die Insel-Grundschule Neuenhagen, die nicht immer einen Bus organisieren kann, um die Schülerin den Kernort zu bringen. Ortswehrführer Daniel Meyer brachte die Kinder mit einem Mannschaftsbus der Feuerwehr zum Jahnstadion. Nur die Kollwitz-Grundschule brauchte keinen rollenden Untersatz, weshalb alle 195 Schüler mitliefen.

Die 24 Schüler der Klasse 9c der Kretschmann-Oberschule halfen als Laufpaten, indem sie die Kinder an die Hand nahmen, sie beim An- und Abnehmen der Startnummern unterstützten und den Kuchenbasar betrieben. Der Erlös fließt in die Klassenkasse für die Abschlussfeier.