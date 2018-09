Gemeinschaft wichtiger als der Sieg

Elke Lang

Storkow Zu Hause in... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Rommy Selle aus Storkow.

Noch immer sind in Schützenvereinen die weiblichen Mitglieder in der absoluten Minderheit. Sie werden von den Schützen auf Händen getragen, und zur großen Ehrung der ehrenamtlich Tätigen im vorigen Jahr auf der Burg Storkow hat ihr auf der Bühne der damalige stellvertretende Vereinsvorsitzende Jürgen Deneke sogar ein Ständchen dargebracht.

Geboren in Olbernhau im Erzgebirge, wo der Vater als Walzwerker tätig war, kam sie mit vier Jahren nach Eisenhüttenstadt, wo sie nun selbst seit vielen Jahren wie einst die Eltern im Stahlwerk arbeitet. „Ich habe gern in Eisenhüttenstadt gelebt, fand es toll und hatte alles, was ich wollte“, denkt Rommy Selle gern zurück. Als Schülerin hat sie in einer Sport-Arbeitsgemeinschaft Gymnastik betrieben und ist Kanu gefahren. Mit ihrer besten Freundin seit der ersten Klasse, die noch in Eisenhüttenstadt wohnt, steht sie noch heute in regelmäßigem Kontakt, mit anderen kommt sie zu Klassentreffen zusammen.

Rommy lernte beim Eisenhüttenkombinat Maschinenbauzeichner. „Ich habe zumindest in den letzten Schuljahren die wissenschaftlichen Fächer bevorzugt und gern Mathe gemacht und gern gezeichnet. Das passte.“ Dem schloss sich ein Hochbaustudium in Frankfurt (Oder) an. Als 2001 eine Stelle in der Abteilung Umweltschutz frei wurde, wechselte sie dorthin. „Damit habe ich ein neues Umweltempfinden für mein eigenes Leben bekommen“, berichtet die 54-Jährige. „Man guckt genauer hin, was man macht. Das fängt schon beim Waschmittel an, dass man mehr auf biologisch abbaubare Produkte schaut.“ Ihre Aufgabe ist unter anderem die kontinuierliche Emissionsüberwachung, also von Stoffen, die aus den Anlagen in die Umwelt gehen können.

1986 verlegte Rommy Selle, die mit den schon erwachsenen Kindern Vanessa und Max sowie der 14 Jahre alten Jessica drei Kinder hat, ihren Wohnsitz nach Kummersdorf bei Storkow. 2013 baute sie sich dann direkt in Storkow ihr Haus und geht entspannt mit den zwei Stunden täglicher Fahrzeit nach Eisenhüttenstadt und wieder zurück um. Schrecklich werde es nur, wenn die Straßen glatt sind, sagt sie. Mit dem Sportschießen fing sie 1995 zusammen mit ihrem damaligen Ehemann in Spreenhagen an. „Wir wollten zur damaligen Zeit alles gemeinsam machen“, denkt sie zurück. Aber das ist Geschichte. 2001 wechselte sie in den Schützenverein von Storkow, und sie ist noch immer dabei, denn „das Schießen macht Spaß, es ist eine Genugtuung, wenn man ins Schwarze getroffen hat“. Wichtig aber für Rommy Selle ist: „Schießen nur auf die Scheibe, nicht auf lebende Ziele.“ Mit dem Gewehr auf eine Distanz von 25 oder 50 Metern zu schießen macht ihr am meisten Spaß. Dabei hält sich ihr Ehrgeiz in Grenzen. „Außerhalb des Vereins nehme ich nicht an Wettkämpfen teil, da muss ich mich nicht beweisen.“

Aber beim internen „Königsschießen“ hat sie sich regelmäßig beteiligt. Vier Mal schon konnte sie Königin werden: 2002, 2007, 2011, 2016. Einmal wurde sie Erste Dame, einmal Zweite Dame. „Wenn ich treffe, dann ist es schön, wenn nicht, dann freue ich mich für die, die es geschafft haben“, schmunzelt Rommy Selle. Viel wichtiger als der sportliche Aspekt ist ihr die Teilnahme am Vereinsleben.

Seit einigen Jahren ist sie als Schriftführerin im Vorstand. Sie schreibt Protokolle, Geburtstagsgrüße, Einladungen und Informationen an die mehr als 90 Vereinsmitglieder. Der Vorstand ist unter anderem verantwortlich für die Organisation der vier großen Ereignisse: Königsschießen, Königsproklamation, Königsfrühstück und Königsball im Herbst. Dazu kommen verschiedene andere Feste, interne Pokalschießen, Vereinsfahrten und Besuche bei anderen Schützenvereinen. Bei verschiedenen Feierlichkeiten sind ihr Lebensgefährte Jürgen Fredow und Tochter Jessica auch mit von der Partie. „Die Gemeinschaft macht’s halt“, meint Rommy Selle.