Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Am Donnerstag war es endlich soweit: An der Oder unweit des Winterhafens wurde ein lange geplanter Fitnessparcours aufgebaut. Eine polnische Firma übernahm die Installation und verankerte die fünf Geräte fest im Boden. Künftig können sich Spaziergänger und Jogger am Ende der Klingestraße zwischen Beachvolleyballfeld, Bolzplatz und Oderpromenade spontan sportlich betätigen.

Initiatorin Gudrun Frey war den ganzen Vormittag über vor Ort, um die genaue Ausrichtung der Geräte sicherzustellen. „Ich wurde schon vielfach von Passanten und Anwohnern angesprochen, wann der Parcours endlich kommt. Nun ist es soweit“, sagte die Präsidentin des Stadtsportbundes. Zur offiziellen Übergabe am kommenden Dienstag um 16 Uhr ist jedermann willkommen.(hrö)