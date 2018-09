Freie Fahrt im Westring

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Nach anderthalb Jahren Bauzeit wurde am Donnerstag der zweite Bauabschnitt des Westrings zwischen Hermann-Löns- und Kleiststraße übergeben. Vorbei die Zeiten, als die Autos über holprige Betonteile fuhren und die Sommerwege direkt vor den Eingängen zu den Grundstücken Sandpisten waren. Einseitig wurde nun auch ein Gehweg gebaut. Investiert hat die Gemeinde exakt1 473 104 Euro, von denen rund 700 000 Euro von den Anliegern finanziert wurden. „Und das ist schon eine enorme Leistung, die unbedingt auch einmal erwähnt werden muss“, sagte Bürgermeister Ansgar Scharnke bei der Übergabe. Während der Bauzeit, die im April 2017 begann, gab es insgesamt 56 Baubesprechungen und diverse Baustellenbesuche.

Einer, der schon im vergangenen Jahr ein dickes Lob bekommen hatte, erhielt es dieses Mal wieder: Polier Gerald Walther von der Firma TSU machte, so hieß es, Unmögliches möglich und hielt ständig den Kontakt zu den Anwohnern. „Aber auch umgekehrt war es bis auf wenige Ausnahmen eine tolle Zusammenarbeit mit den Leuten, die hier wohnen und den Baudreck überstehen mussten“, sagte er.

Im Bauplan enthalten ist, dass in diesem Jahr noch mindestens 60 Bäume – Robinien, Linden, Kastanien und Winterlinden – gepflanzt werden. „Es werden aber mehr. Mit Baumsachverständigen Dirk Nowack sind wir dabei, zu klären, wo wir Bäume zusätzlich pflanzen. Da, wo sich Lücken aufgetan haben“, erzählte Gabriele Niether aus der Verwaltung. Nachgepflanzt werden auch die Bäume, die den Sommer nicht überstanden haben.

Zu den Baumaßnahmen der Gemeinde in diesem Jahr, die abgeschlossen wurden bzw. wo noch gebaut wird, gehören u. a. Ganghofer Straße, Friedensplatz in zwei Abschnitten, Am Vogelsang, Güstrower Straße, Dahlwitzer Straße (Gehweg und Beleuchtung) sowie Oberlandstraße und Immenweg.