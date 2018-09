Neue Parkplätze und eine Schutzhütte für Wanderer

Frank Groneberg

Im Erholungsort Müllrose werden in den nächsten Monaten mehrere Straßenbau- und andere Bauvorhaben realisiert. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung hat für diese am Dienstagabend mit seinen Beschlüssen den Weg freigemacht.

Sie war außergewöhnlich lang, die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Müllroser Stadtverordnetenversammlung. Und fast alle der 18 Vorlagen, die beraten und beschlossen werden mussten, betrafen Bau- und andere Investitionsmaßnahmen. Ein Großteil dieser Maßnahmen wird noch in diesem Jahr realisiert, so dass in den nächsten Wochen und Monaten vielerorts in Müllrose Bauarbeiter das Bild prägen werden.

Offizieller Baubeginn war bereits am Donnerstag für den Bau neuer Parkplätze im Möllenweg. „Hier werden wir die Parkplatzsituation für die Besucher des Friedhofs verbessern“, sagt Patrick Grunow, seit dem 1. August Bauamtsleiter in der Amtsverwaltung Schlaubetal. 20 Stellflächen für Pkw werden am Straßenrand geschaffen und noch in diesem Jahr freigegeben. Die Stadt Müllrose investiert geplant knapp 20 000 Euro, der Hauptausschuss hat am Dienstag die Bauleistungen vergeben.

Ein neuer Parkplatz – allerdings etwas größer – wird auch im Hohenwalder Weg gebaut, am Sportplatz des Müllroser SV. Bislang stehen die Fahrzeuge dort auf einer Sandfläche. „Wir werden diese Fläche grundhaft ausbauen und dann ordentlich befestigen“, erklärt Patrick Grunow. Beispielsweise müssten alte Baumstubben aus dem Boden geholt werden. Der eigentliche Parkplatz werde gepflastert. „Sportler und Besucher werden dann eine ordentliche Parkordnung vorfinden“, nennt der Amtsleiter einen Effekt. Ein zweiter wird sein: Der Winterdienst kann die gepflasterte Fläche viel besser beräumen. Wichtig für Anlieger: Sie werden an den Baukosten nicht beteiligt. Die Stadt bringt geplant etwa 160 000 Euro auf. Beschlossen wurde am Dienstag die Vergabe der Planungsleistungen.

Nicht nur Fahrzeugführer, auch Wanderer und Radfahrer profitieren von jetzt beschlossenen Maßnahmen. Noch in diesem Jahr wird für sie am Schlaubetal-Wanderweg eine hölzerne Schutzhütte errichtet, in Höhe des einstigen EKO-Heims am südlichen Ostufer des Großen Müllroser Sees. Der Standort bietet eine besonders gute Aussicht. Die Schutzhütte kostet geplant knapp 10 000 Euro, der Ausschuss hat die Vergabe der Bauleistungen beschlossen.

Wanderer dürfen sich auch über eine andere Investition freuen: Im Bereich zwischen der Kirchstraße und der Biegenbrücker Straße werden sie nach starkem Regen nicht mehr länger nasse Füße bekommen. Denn der Wanderweg, der Teil des Drei-Seen-Wanderwegs ist, wird dort auf etwa 70 Meter Länge angehoben, an seinem Tiefpunkt. „Hier gab es nach jedem stärkeren Regen Überschwemmungen“, erläutert Patrick Grunow. Zusätzlich wird beiderseits des Weges eine Regenentwässerung hergestellt. Die Stadt lässt sich das geplant etwa 10 000 Euro kosten. Die Vergabe der Bauleistungen wurde beschlossen, die Fertigstellung erfolgt in diesem Jahr.

Weitere Investitionen betreffen den Ausbau eines Stücks des Kohlgartenwegs, die Sanierung der südlichen Bahnhofstraße und den Bau eines Spielplatzes. Da­rüber berichten wir in Kürze.