Schadstoffmobil ist im gesamten Kreis auf Tour

MOZ

Beeskow (MOZ) Das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) hat die Herbsttour des Schadstoff- und des Elektroschrottmobils gestartet. „Ich habe lange drauf gewartet und mir den Termin im Kalender angestrichen“, sagt Ingetraud Karl. Nach 60 Jahren trennt sie sich von ihrer Kochplatte. Friedhelm Quast nimmt sie entgegen, ebenso eine alte Hängelampe, und wirft beides auf die Ladefläche des KWU-Elektroschrottmobils. Zweimal im Jahr tourt es mit dem Schadstoffmobil der Firma Alba im Schlepptau durch den Landkreis; zum Auftakt der Herbsttour waren am Dienstag Beeskow und Fürstenwalde die ersten Standorte.

Computer, Fernseher, Rasenmäher – rund 450 Kilogramm Elektroschrott wird Friedhelm Quast am Ende des Tages zum KWU bringen. Die Tour, sagt er, werde gut angenommen. Auch von denen, die eigentlich mobil sind und Gelegenheit hätten, ihre Kleingeräte mit Stecker oder Batteriebetrieb bei den Abfallkleinmengenannahmen abzugeben.

Öle, Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren, Autobatterien, Medikamente und eingetrocknete Farbreste landen im Schadstoffmobil. Eimer mit flüssiger Farbe werden dort inzwischen nicht mehr angenommen, weil sie Container verunreinigen und bei Leerungen in der Vergangenheit Straßen und Plätze beschmutzt haben. Hans-Jörg Stenz drückt Alba-Mitarbeiter Max Bauert einen Beutel mit Farbdosen in die Hand, PC-Netzteil und Digitalkamera landen auf dem Elektroschrott. Bis 20. Oktober können sowohl Haushaltsgeräte als auch schadstoffhaltige Abfälle an verschiedenen Standorten im Landkreis abgegeben werden. Alle Termine stehen im Abfallkompass und sind im Internet einsehbar.

In Grünheide hatte sich das KWU mit dem Ordnungsamt und der Oberförsterei Erkner zusammengetan. Sie wollten über die richtige Entsorgung von Grünabfällen informieren. Zum Beispiel ist es grundsätzlich verboten, diesen zu verbrennen. Manche Menschen wählen trotzdem diesen Weg. „Es kommt immer wieder vor, dass wir entsprechende Hinweise bekommen“, sagte Laureen Prügel vom Ordnungsamt. Werden die Täter ausfindig gemacht, gibt es ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Weitere Informationen unter: www.kwu-entsorgung.de/buergerportal/entsorgungstermine/schadstoffmobil/