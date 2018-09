Arbeitsagentur fördert Weiterbildungen

Simone Weber

Rathenow Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im Landkreis Havelland in den letzten 15 Jahren erheblich gesunken. Im August betrug die Arbeitslosenquote 5,4 Prozent. Jobsuchende werden immer weniger. Ein Bereich, in dem bei weiter steigendem Bedarf viele Fachkräfte fehlen, ist die Pflegebranche. Bei derzeit insgesamt 101 bestehenden sozialversicherungspflichtigen Stellen für Pflegefachkräfte im Bereich Neuruppin waren im Juli lediglich 15 Pflegefachkräfte arbeitslos gemeldet.

„Auch die Zeit, bis eine offene Pflegestelle durch die Arbeitsagentur wieder besetzt werden kann, hat sich von 2017 auf 2018 von durchschnittlich 167 auf 175 Tage erhöht. Das sind durchschnittlich über 60 Tage mehr als bei allen Berufen“, so Sabine Amboß von der Arbeitsagentur Neuruppin, die auch für den Landkreis Havelland zuständig ist. Kürzlich stellte sie im Diakonie-, Medizin- und Pflegezentrum in Premnitz das Programm „Förderung der Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer im Unternehmen“ vor. Das war eine Veranstaltung im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“.

„Für dieses Förderprogramm hat sich unser Agenturbezirk den Schwerpunkt Pflegebranche gesetzt“, so Amboß weiter. „Um offene Stellen von Pflegefachkräften zu besetzen, ist es wichtig, auch das Potential im eigenen Unternehmen zu nutzen, wie auch Pflegehelfer zu Altenpflegefachkräften zu qualifizieren.“

Die Zahl der Beschäftigten im Diakonischen Werk Havelland mit seinen Sozialstation-Standorten Premnitz, Rathenow mit Nennhausen und Rhinow, mit der häuslichen Krankenpflege und weiteren Angeboten stieg von 80 im Jahr 2005 auf heute 150. Der Zuwachs betrifft vor allem den Pflegebereich. Seit 2009 ist Anne Mooshagen in der häuslichen Pflege der Diakonie tätig. „Nach Ausbildungsabschluss als Heilerzieungspflegerin war ich ein Jahr in Berlin beschäftigt, wollte aber nach Premnitz zurück“, sagt die Angestellte, die mit ihrer Vorbildung im dritten Weiterbildungsjahr zur Altenpflegefachkraft einstieg und mit der mündlichen Prüfung nächste Woche ihre Qualifizierung abschließt. „Die Bedingungen mit theoretischem Blockunterricht an der Schule der Havelland-Kliniken in Selbelang, gerade mit der genügenden Zeit in der Phase der Prüfungsvorbereitung, die uns hier bei der Diakonie eingeräumt wurde, waren gut. Die verkürzte Weiterbildung auf ein Jahr war für mich anfangs recht schwer. Aber ich habe mich reingefunden.“

Maidelys Arndt absolvierte 2010 eine Pflegebasisausbildung und ist seit 2011 als Altenpflegehelferin in der häuslichen Pflege tätig. 2015 begann sie ihre Qualifizierung. „Ich würde diese Entscheidung immer wieder so treffen“, so die Milowerin. „Als gebürtige Kubanerin bekam ich durch die Ausbildung sogar meine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung bereits vorzeitig.“

Im Rahmen des Programms fördert die Arbeitsagentur die Lehrgangskosten der Weiterbildungskurse zwischen 50 und 100 Prozent. Dazu kommen teilweise Arbeitsentgeltzuschüsse sowie Fahrtkosten und Kinderbetreuungskosten. „In unserer Region ist der Fachkräftemangel auch spürbar. Da muss man als Arbeitgeber reagieren. Nur zufriedene Mitarbeiter kann man dauerhaft an das Unternehmen binden“, so Diakonie-Geschäftsführer Guido Panschuk. „Deshalb unterstützen wir die Qualifizierung von Mitarbeitern, auch mit einem finanziellen Eigenanteil an den Kursen.“ Derzeit nimmt noch eine dritte Mitarbeiterin der Diakonie in Rhinow an einem Qualifizierungskurs teil.