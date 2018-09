Vertrag zu Kinderbauernhof wird gelöst

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der Kinderbauernhof Mümmelmann in Petershagen steht vor Veränderungen. Die Gemeinde hat angekündigt, dass der Vertrag mit dem Betreiber Steremat Beschäftigungsgesellschaft zum Jahresende gelöst wird.

In sozialen Netzwerken kursierten schon Spekulationen und Hilfsappelle zu Mümmelmann. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung hat Bürgermeister Marco Rutter dem Vernehmen nach über den bevorstehenden Schritt informiert, und jetzt gibt es auch ein Schreiben für die Öffentlichkeit. Darin spricht Rutter von „neuen Perspektiven“ für den Bauernhof.

Weil sich der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren positiv entwickelt habe, sei die Förderkulisse inzwischen verändert, gibt es keine Arbeitsbeschaffungs- oder ähnliche Maßnahmen mehr. Auch nicht für die überregional bekannte Umweltbildungsstätte Mümmelmann auf dem wunderbar hergerichteten Dreiseitenhof in der Dorfstraße, in dem jedes Jahr um die 1000 Kinder aus Kitas und Schulen übernachten, umsorgt werden und gern wieder kommen. Darüber hinaus gibt es traditionelle Feste mit vielen Besuchern – zu Ostern, zu Erntedank, zum Advent.

„Die Außenstelle hat aber von den Maßnahmen gelebt“, bestätigt Thomas Pohland, Chef der Steremat BSG. Es sei schon eine Weile schwierig gewesen und man habe sich immer wieder neu aufgestellt, neue Zielgruppen und Leistungen gefunden. Aber das sei nun für den Standort nicht mehr möglich. „Wir sind an einem Punkt, wo wir es nicht mehr weiter hi-nauszögern können.“

Der Bürgermeister sieht die Gemeinde jedenfalls nicht in der Lage, die gesamten Kosten zu übernehmen. Allein die jährlichen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten beliefen sich auf über 70 000 Euro. Und nehme man das bisherige Konzept als Grundlage, wären noch Personalkosten in Höhe von 500 000 Euro pro Jahr zu veranschlagen. Deshalb habe man einvernehmlich entschieden, den Vertrag zwischen Kommune und Steremat zum Jahresende zu lösen.

Pohland war wichtig, dass die beiden fest angestellten Kräfte, Leiterin Brigitte Markstein, die im nächsten Jahr Jubiläum auf dem Hof feiern würde, und Dietrich Deinert, damit ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, sondern an andere Stellen umgesetzt werden. Vielleicht in den Kinderbauernhof Roter Hof in Strausberg, für den sich die Situation nicht so dramatisch darstelle. Das werde mit den beiden besprochen. Und auch die Tiere würden nicht etwa zur Schlachtbank geführt, sondern umgesetzt oder anderweitig untergebracht, versicherte er.

Was in das Objekt gesteckte Fördermittel angeht, seien kaum Rückforderungen zu erwarten. Zum einen seien bereits viele Jahre vergangen, zum anderen komme es auf die Nachnutzung des Objekts an, das der Gemeinde gehört. Die will, so der Bürgermeister, möglichst nahtlos einen Übergang zu einem neuen Konzept finden, was den Bauernhof für die Bürger offen hält und der kulturellen Bedeutung des Ensembles für den Ort gerecht werde. Zudem solle das Thema Bildung ein Schwerpunkt bleiben und die Beteiligung an Ortsfesten gesichert werden.

Laut Rutter hat die FAW-Gesamtschule „ernsthaftes Inte-resse“ an der Trägerschaft vorgetragen. „Lernen in der Natur, Biologie mit Praxisbezug oder offene Formen von Musik- und Kunstunterricht könnten der kreative Boden für die zukünftige Entwicklung des Bauernhofs werden“, formulierte er. Die Schulleiterin wollte sich gegenüber der MOZ am Donnerstag nicht äußern.