Bootsliegeplätze in Müllrose werden teurer

Frank Gronberg

Müllrose (MOZ) Eigentümer von Booten in Müllrose werden im nächsten Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher, wenn sie die Miete für die Bootsliegeplätze zahlen möchten. Zumindest dann, wenn ihre Boote an einer der städtischen Steganlagen im Großen Müllroser See liegen. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung hat am Dienstagabend eine entsprechende Beschlussvorlage befürwortet. Das letzte Wort hat zwar die Stadtverordnetenversammlung, doch die dürfte am 9. Oktober der Empfehlung des Hauptausschusses folgen.

Vorausgesetzt, der Beschluss wird so gefasst, steigt die Jahresmiete pro Bootsliegeplatz an einer der städtischen Steganlagen im nächsten Jahr von 60 Euro auf 100 Euro. Das entspricht einer Mieterhöhung um 66,6 Prozent. Begründet wird diese Erhöhung mit einer gestiegenen Nachfrage nach Liegeplätzen. Derzeit gibt es im Großen Müllroser See 122 Liegeplätze, alle sind vermietet. Schriftliche Anfragen gibt es derzeit von elf weiteren Interessenten. Laut der Beschlussvorlage gibt es mehrere Liegeplätze, die zwar vermietet, aber dauerhaft nicht belegt sind. Nach Bürgerhinweisen hatten Mitarbeiter der Amtsverwaltung zwischen Mai und August bis zu vier Stichproben gemacht und bestätigt, dass vermietete Liegeplätze nicht genutzt werden. Festgestellt wurde das bei 41 Liegeplätzen, die bei jeder der Stichproben nicht belegt waren.

Mit der Mieterhöhung ab 2019 sollen Mieter, die ihre Liegeplätze nicht nutzen, offenbar dazu bewegt werden, ihre Bootsliegeplätze freizumachen für andere Interessenten.(gro)