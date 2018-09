Kreis hilft Tafeln bei Investitionen

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Für die Tafeln in Oder-Spree werden in diesem Jahr Investitionshilfen in Höhe von 40 000 Euro bereitgestellt. Vor dem Beschluss entspann sich eine Diskussion über das Verhältnis von deutschen und zugewanderten Tafelkunden.

In ihren Stellungnahmen wandten die Redner mehrheitlich gegen die Einschätzung, in den Tafeln n Oder-Spree würden deutsche Kunden und insbesondere Rentner von ausländischen Kunden verdrängt. Diese Darstellung hatte als erster Redner der partei- und fraktionslose Abgeordnete Sighardt Sternitzke vor dem Plenum geäußert. Die Angestellten der Tafeln würden von „den Asylanten“ beleidigt, so der Abgeordnete. Landrat Rolf Lindemann (SPD) sah sich genötigt, diese Darstellung zu korrigieren. „Die Stimmung, die Sie ansprechen, ist uns nicht entgegengetreten.“

Sternitzkes Einlassung hat einen Hintergrund. Denn der Beschlussantrag, der von den Linken in die Gremien gegeben worden war, hatte sich auf die Spannungen an der Essener Tafel im Februar dieses Jahres bezogen, woran der Fraktionsvorsitzende der Linken, Artur Pech, erinnerte. „Uns geht es darum, einen Beitrag zur Prävention zu leisten, in dem wir den Tafeln helfen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern.“ Es dürfe gar nicht so weit kommen, dass sich Konflikte zuspitzen.

Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) betonte, bei der Tafelarbeit gehe es um Integration, aber auch um soziale Teilhabe aller Menschen „egal welcher Herkunft“. Die Behauptung, deutsche Tafelkunden würden durch Zugewanderte verdrängt, sei fatal. Zeschmann wiederholte seine Forderung, die Investitionshilfen auf 60 000 Euro zu erhöhen. Mathias Papendieck (SPD) lobte den Antrag, die Tafeln zu unterstützen. „Es sind viel mehr Ältere von Armut betroffen, als man denkt“, habe er bei Besuchen vor Ort erfahren.

Im Vorfeld war diskutiert worden, wie das Geld verteilt werden könnte. Im Gespräch war unter anderem, die Besucherzahlen der Tafeln als Schlüssel heranzuziehen. Davon ist man jedoch abgewichen, eine pauschale Verteilung in der Fläche würde das Problem nicht lösen. Das Geld solle nun im Einzelfallentscheid von der Verwaltung für gezielte Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Als Beispiele wurden Kühltransporter, Gefriertruhen, Kühlschränke und andere Ausstattungsmerkmale genannt.

Hintergrund ist, dass die Tafeln, die überschüssige Lebensmittel von Supermärkten und Verteilzentren einsammeln, flexibel und prompt reagieren müssen, wenn die Anbieter ihre Ware zur Verfügung stellen. „Wir müssen die Paletten binnen einer Stunde abgeholt haben, sonst verfällt das Angebot“, so die Leiterin der Beeskower Tafel, Marita Schwarz. Schwierig sei es, wenn das einzige Fahrzeug dann gerade nicht verfügbar sei, nennt sie ein typisches Malheur in der täglichen Tafelpraxis.

In Oder-Spree sind derzeit sechs Tafeln tätig: Vier unter der Regie der GefAS (Beeskow, Storkow, Fürstenwalde, Erkner), eine Tafel der Caritas in Fürstenwalde und eine Tafel der GEM in Eisenhüttenstadt.

Wer sich von der Arbeit der Tafeln ein Bild machen möchte, hat in diesen Tagen mancherorts die Gelegenheit dazu. In Beeskow findet er heute von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt. Es gibt Livemusik und Infostände. Beeskows Bürgermeister Frank Steffen wird ab 11 Uhr Suppe ausschenken. In Storkow wird der Tafeltag am 5. Oktober durchgeführt. Von 12 bis 15 Uhr wird es am Standort Fürstenwalder Straße 20 einen langen Tisch geben, das zehnjährige Tafeljubiläum in Storkow wird ebenfalls gefeiert.