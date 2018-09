„Komm doch über’n Zaun“

Manuela Bohm

Schönwalde-Siedlung (MOZ) Es ist eine illustre Gesellschaft, die sich draußen in Schrumpfhausen in einer spießigen Wohnsiedlung niedergelassen hat. Detlef Wunderstar, der einst so erfolgreiche Schlagersänger, kaufte hier eine große Villa, als es ihm noch richtig gut ging. Das auf dem dazugehörigen Grundstück liegende Bedienstetenhaus, eher eine Datsche, vermietete er für wenig Geld an drei sozial schwache Gestalten, weil der spleenige Star Bedürftige an seinem Reichtum teilhaben lassen wollte.

Doch Detlef bereut seine honorige Geste bald. Diese drei Menschen entpuppen sich als ein anarchisches Trio, das den häuslichen Frieden dieser „Wohngemeinschaft“ erheblich strapaziert. So bleibt Detlef nichts anderes übrig, als das Grundstück durch einen Zaun zu teilen, um sich vor deren Belästigungen zu schützen.

Pazzi Punk, Emmi Fledder und Willi Wüst, die eigentlich mit bürgerlichem Namen Patricia Paulsen, Emilia Wittgenstein und Ernst Wilhelm Laber heißen, sind eine Schicksalsgemeinschaft, die vor Jahren bei einer dubiosen Gerichtsverhandlung gescheitert ist und die selbiges Schicksal zusammengeschweißt hat. Sie sind schwer enttäuscht und zahlen es dem Leben nun mit provokantem Verhalten heim.

Neben dem Streit, der ständig zwischen den beiden Gruppen herrscht, entwickelt sich nun eine verzweifelte Suche nach diesem Schatz, den Vera Kleinschmitt, eine Kunsthistorikerin, die irgendwann auf dem Grundstück auftaucht, im Auftrag von Emilias Eltern ebenfalls sucht. Diese haben eine hohe Belohnung für die Wiederbeschaffung der Bilder ausgesetzt. Die Jagd nach dem Geld bzw. den Bildern beginnt und führt sogar so weit, dass die zerstrittenen Parteien Frieden schließen und am Ende sogar ihre Wohnbereiche tauschen. Die Bilder bleiben jedoch weiterhin verschwunden, bis Emilia eines Tages mittels Drogenkonsums eine Erleuchtung hat, wo die Bilder sein könnten…

Das Publikum darf sich bei dem Stück des Theater im Glien wieder auf unterhaltsame und fröhliche Stunden im „Schwanenkrug" freuen. Wer dabei sein möchte, sollte seine Karten möglichst bald telefonisch unter 0152 55328403 oder online vorbestellen. Die Aufführungen finden im Schwanenkrug, Schönwalde Glien Siedlung, Berliner Allee 9 an folgenden Terminen statt: 10. November um 18 Uhr (Premiere), am 2. Dezember um 17 Uhr (Dinner), am 26. Januar um 19 Uhr, am 17. Februar um 17 Uhr, am 24. Februar um 17 Uhr und am 24. März um 17 Uhr. Bei ausverkauften Vorstellungen sind gegebenenfalls Restkarten an der Abendkasse erhältlich.