Ausstellung lässt in Berlins 90er eintauchen

dpa

Berlin (dpa) Wer in die wilden 90er der deutschen Hauptstadt eintauchen will, hat in Berlin noch bis Februar die Chance dazu in einer Multimedia-Schau namens „Nineties.Berlin“. Unter anderem gibt es eine 270-Grad-Leinwand, prominente Zeitzeugen in kleinen Video- und Audio-Stationen, viele Infos zur Loveparade und ein Gedenken an die Mauertoten. Der Eintritt kostet 25 Mark, pardon 12,50 Euro. Der Souvenirshop hat viel Neonfarbenes, Glitzerturnbeutel und T-Shirts mit Aufdrucken wie „Türsteher“ und „Just do it later“ im Angebot.

„Die Ausstellung zeigt das Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer, in dem Menschen aus Berlin und der ganzen Welt neue Freiräume nutzten, sich eine einzigartige Clubkultur entwickelte und sich das Leben in der vormals geteilten Stadt rasant veränderte“, werben die Macher.

Zu den Zeitzeugen gehören neben Bürgerrechtlern, Punkmusikern, Hausbesetzern und dem Politiker Gregor Gysi auch die Musikerin Inga Humpe (62) und der DJ Westbam (53).

Humpe erzählt, sie habe Westberlin ab Mitte der 80er als total „over“ empfunden und sei lieber in London gewesen. Der Mauerfall habe dann alles verändert.

Westbam sagt, Ende der 80er habe es - außer dem Acid-House-Club Ufo - kaum gute Ausgehmöglichkeiten in Westberlin gegeben. Die Technorevolution der Jahre '89/'90/'91 sei sehr stark von der Energie der Leute aus dem Osten beeinflusst worden.