Die Ungetüme werden digitalisiert

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Landgericht in Frankfurt (Oder) führt elektronische Akten ein – zunächst auf Probe. Im März ist das Pilotprojekt an einer Kammer des Gerichts gestartet und läuft bisher gut. Das berichtete Dr. Holger Matthiessen, Präsident des Landgerichts Frankfurt (Oder), am Donnerstag auf dem Sachverständigentag Berlin-Brandenburg der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK). Elektronische Akten sollen künftig jene aus Papier ersetzen. Der große Vorteil ist laut Matthiessen, dass mehrere Personen dann zeitgleich die Dokumente einsehen können. Bisher ist das immer nur einer Person möglich.

Im Herbst will das Landgericht eine Zwischenbilanz ziehen und überlegen, ob das Pilotprojekt auf weitere Kammern ausgeweitet wird. Zunächst aber soll der Schriftverkehr mit den Anwälten digitalisiert werden. Das sogenannte „besondere elektronische Anwaltspostfach“, in das das Gericht die Post an die Anwälte sendet, wird gerade freigeschaltet.

Auch die bei Gericht tätigen Sachverständigen verschicken ihre Gutachten hauptsächlich per Post. Rein rechtlich dürfen sie sie bereits digitalisiert zustellen – eine entsprechende elektronische Signatur vorausgesetzt. Allerdings stößt die Digitalisierung hier an technische Grenzen.

Gutachten, zum Beispiel zu Verkehrsunfällen, sind teils sehr umfangreich und groß – selbst als Datei. Da fehlen noch Möglichkeiten, große Datenmengen ohne viel Aufwand und umständliche Zertifizierungs-Prozeduren zu verschicken. Sachverständige appellierten am Donnerstag an die Gerichte, sie frühzeitig in die Klärung der Fragen einzubeziehen.

Elektronische Gerichtsakten sind aber nicht der einzige Bereich, in dem Digitalisierung die Tätigkeit von Sachverständigen beeinflusst. Auch Kamera-Drohnen bieten neue Möglichkeiten für Gutachten. Darüber, und wie sich sich digitale Informationen aus Fahrzeugen auslesen lassen, um Unfälle zu analysieren, wurde in verschiedenen Workshops diskutiert. Es gab außerdem Vorführungen von Kameradrohnen und Unfallsimulationen. (ima)