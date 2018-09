Heimatgefühl in Lederhosen

dpa

Berlin (dpa) Aus dem Restaurant Zunftwirtschaft in Berlin-Moabit dringt durch die geöffneten Fenster ein eigentümliches Klatschen, zwischendrin laute Rufe, die wie Freudenschreie klingen. Anders als man vielleicht annehmen könnte, wird an dem Abend aber kein Fußballspiel übertragen. Die Männer, die sich in dem Lokal mit den grün-weiß karierten Tischdecken treffen, verbindet ein anderes Hobby. Sie sind Mitglieder der Querplattler, der ersten schwulen Berliner Schuhplattler-Gruppe.

In Lederhosen, knielangen Wollstrümpfen und dunkelgrünen Samthüten mit weißen Federn stellen sie sich der Größe nach in einer Ecke des hellen Gastraumes auf. Wie ein schneidendes, langgezogenes „Juhu“ klingt das Jauchzen, mit dem sich die Gruppe zur schwungvollen Musik der Akkordeonisten im Gleichschritt in Bewegung setzt. Dann klatschen sie in die Hände, auf die Oberschenkel und die Schuhsohlen, stampfen auf den Boden und nehmen sich teils wiederholende Aufstellungen ein.

Schuhplatteln heißt der Tanz, der ursprünglich aus dem östlichen Alpenraum kommt und heute oftmals von Heimat-und Trachtenvereinen ausgeübt wird. Wie der Bayerische Trachtenverband e.V. auf seiner Internetseite schreibt, gehört der Tanz „zweifellos zu den markantesten bayerischen Ausdrucksformen“. Ursprünglich sei er eine Art Balztanz gewesen, mit dem der Mann versuchte, durch Ausdrucksstärke und männliches Auftreten die Frauen zu beeindrucken.

„Mit Heimatromantik hat das aber bei uns nichts zu tun“, sagt Peter Kraus. Fast drei Jahre ist es jetzt her, dass der 55-jährige Bayer die erste schwule Schuhplattlergruppe Berlins gegründet hat. Damals wurde noch in einem Friseursalon gegenüber der Zunftwirtschaft geübt.

Inspiriert hätten ihn die Schwuhplattler aus München, die nach eigenen Angaben die erste schwule Schuhplattlergruppe der Welt sind. „Wir wollen zeigen, dass wir auch Dinge können, die eher untypisch für die Szene sind“, sagt der Gründer und Vorsitzende der Querplattler. „Quer, das bedeutet aber auch, dass wir uns zum Mainstream der Trachtenszene querstellen“, fügt er hinzu.

Mittlerweile sind sie keine Unbekannten mehr, traten bei Veranstaltungen wie dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest in Schöneberg und der Internationalen Tourismusbörse (ITB) auf. Derzeit bereiten sie sich für ihren nächsten Auftritt bei den Gaywiesn, dem größten schwul-lesbischen Oktoberfest Berlins am 1. Oktober vor.

Rund ein Dutzend Männer zwischen 27 und 80 Jahren treffen sich jede Woche zum Chiemgauer Schuhplatteln in der Moabiter Arminius-Markthalle. Darunter auch drei Bayern, Saarländer und zwei Franzosen. Jakob (55) kommt ursprünglich aus Südafrika - dort habe er schon als Kind geplattelt. In der jüdischen Gemeinde wurde dort neben Tänzen wie Walzer und Polka auch das Schuhplatteln angeboten. Bei den Querplattlern ist er seit der Gründung mit dabei und leitet seine Kollegen als sogenannter Vorplattler an.

„Ich liebe die Folklore und es tut der Seele gut, zusammen beim Tanzen eine Harmonie herzustellen“, sagt er. Auch Lothar Oswald findet in der Gruppe eine Art Heimatgefühl wieder. Er ist in einem kleinen Dorf am Bodensee aufgewachsen. „Nach meinem Umzug in die Großstadt habe ich die Alpenkultur nicht vergessen. Als ich die Querplattler das erste Mal auf einem Straßenfest sah, ist mir das Herz aufgegangen“, sagt der 55-Jährige.

Seine Schwäche für die Berge und die Lederhosen hat auch Harry Klein (64) zu den schwulen Schuhplattlern geführt. Der Saarländer tanzt seit zwei Jahren bei den Querplattlern. „Ich fühle mich absolut fit, Rückenprobleme habe ich schon lange nicht mehr“, sagt er. Seine Tracht trägt der Mann mit dem weißen Bart auch auf dem Weg zum Tanztraining. Auf der Straße und in der U-Bahn wird er oft auf das ungewöhnliche Outfit angesprochen und fotografiert. „Ich bekomme viele Komplimente und freue mich über jedes Lächeln“, sagt der 64-Jährige. Die meisten Kommentare bekomme die Gruppe jedoch nicht in Berlin, sondern in München.