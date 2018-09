Uckermark-Lust statt Berlin-Frust

Viele Köche verderben nicht (!) den Brei: In der Lehrküche am Oberstufenzentrum Uckermark in Prenzlau zeigen angehende Fachkräfte des Gastronomiebereichs internationale Gerichte, extra angerichtet für die große Geburtstagsfeier. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Mit einem Festakt und einem internationalen Menü aus der hauseigenen Lehrküche für viele Gäste hat das Oberstufenzentrum Uckermark seinen 25. Geburtstag gefeiert. Die Bildungseinrichtung mit ihren drei Abteilungen gehört zu den Vorzeigeschulen des Landkreises.

Wie es einem Berufsschüler in der Fremde ergehen kann, schildert Chris Schulz, ehemaliger Schüler des Oberstufenzentrums. Nach seinem Abitur am Schwedter Gauß-Gymnasium 2013 entscheidet er sich für eine Lehre als Bankkaufmann in Berlin. Doch schon am ersten Unterrichtstag in der Berliner Berufsschule trifft ihn fast der Schlag: Die Einrichtung in Moabit hat nicht einmal genug Stühle für jeden Schüler. Es gibt keine modernen Whiteboards und auch sonst ist das Gebäude „abgewrackt“. Der Azubi verliert schnell die Lust auf Schule und will gar die Lehre abbrechen. „Ich wollte dann einfach nur zurück in die Heimat“, schildert er seine Empfindungen. Doch der Vater verhindert das mit den Worten: „Eine Ausbildung wird gefälligst zu Ende gebracht.“ Also bewirbt sich der Nachwuchsbanker bei der Volksbank Uckermark und landet in Sachen Theorie im Oberstufenzentrum. „Zwischen der Berliner und der hiesigen Schule liegen schon optisch Welten“, so Chris Schulz. Moderne Ausstattung, Whiteboards, freies WLAN, eine hauseigene Cafeteria und ein Computerkabinett – seine Lust am Lernen steigt wieder. Doch das eigentliche Kapital seien das Engagement der Lehrer und das Verhältnis zwischen Schülern und Schule.

Der persönliche Vortrag des früheren Absolventen geht den Pädagogen an diesem Geburtstag wie ein Ständchen an die Seele. Sie haben in den vergangenen 25 Jahren Höhen und Tiefen durchgemacht. Von einst 4100 Schülern und 150 Lehrkräften sind heute aufgrund des rasanten Bevölkerungsschwunds noch 1500 junge Leute und 65 Lehrer übrig geblieben. „Doch Fachkräfte werden allerorts gebraucht“, so Landrätin Karina Dörk in ihrem Rückblick auf die Geschichte der kreiseigenen Einrichtung.

Der Geburtstag fand noch vor der eigentlichen Großkreisbildung statt. Schon am 1. August 1993 wurden die Berufsschulen in Prenzlau, Schwedt, Angermünde und die pädagogische Schule Templin zu einem Gebilde zusammengefügt. Lehrer und Schüler hatten damals die Hoffnung auf eine schnelle Sanierung der meist stark gebrauchten Gebäude. Doch der Landkreis ließ Schritt für Schritt bauen, steckte viel Geld in die Ausstattung und sparte an dieser Stelle wenig. Insgesamt 18,6 Millionen Euro wurden im Laufe der Zeit investiert, um die Ausbildungsbedingungen zu verbessern.

Allerdings kam das OSZ auch an strukturellen Veränderungen nicht vorbei, die manchem Lehrling und auch manchem Betrieb bis heute nicht schmecken. So wurde der gesamte Fachbereich Bau im Jahre 2008 an den Landkreis Barnim abgegeben. Und noch eins schmerzt vor allem den Schulleiter Frank Habelt: Seit 2010 hat das berufliche Gymnasium keine Schüler mehr, obwohl alle Voraussetzungen da sind. „Das müssen wir wieder verändern“, so die Landrätin.

Was in den vergangenen 25 Jahren passiert ist, haben viele Hände in einer Wanderausstellung zusammengetragen. Außerdem ist pünktlich zum Jubiläum die erste Chronik des Oberstufenzentrums erschienen. Frank Habelt legt heute großen Wert auf die Verjüngung des Lehrerkollegiums, auf internationale Kontakte und auf den Unterricht junger Flüchtlinge, die ins deutsche Berufsleben starten wollen. Einen Aufschwung erfährt auch die Erzieherausbildung in Templin, wo inzwischen immer mehr Quereinsteiger ihr Rüstzeug erhalten, um die Lücken in den hiesigen Kitas zu schließen. „Wir sind nicht nur eine Schule, sondern auch ein wirtschaftlicher Standort in der Uckermark“, sagt Habelt.

Was die im Hause ausgebildeten Köche drauf haben, zeigen sie gern bei solchen Anlässen wie es ein solcher Geburtstag ist. Dann herrscht in der Lehrküche ein emsiges Treiben hinter allen Töpfen, Herden und Pfannen. Diesmal präsentieren die angehenden Gastronomen ein internationales Menü.