Jörg Steinbach: „Ich werde die Hauspolitik korrigieren“

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Brandenburgs neuer Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hatte am Donnerstag seinen ersten Auftritt im Fachausschuss des Landtags. Und das gleich zu einem heiklen Thema. Denn die EU hat jüngst wegen Fehlern bei der Beantragung einen Auszahlungsstopp für Fördermittel verhängt.

Ausreichend Sachkenntnis nach erst wenigen Tagen im Amt, eine klare, zuweilen bildhafte Sprache, und ein Händereichen in Richtung der Opposition – der bisherige Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) hat sein Debüt im Wirtschaftsausschuss gemeistert. Sogar Dierk Homeyer (CDU) dankte dem Minister für dessen Aussagen.

In der Sitzung stand die Frage im Raum, ob Brandenburg seinen nächsten Fördermittelskandal hat. Der letzte ist erst zwei Jahre her. Das Land ließ sich damals wegen mangelhafter Kontrollen von Betrügern rund um die Firma Human Bio Sciences (HBS) 6,5 Millionen Euro aus der Tasche ziehen.

Im jetzigen Fall geht es um einen Blauen Brief und einen Auszahlungsstopp der Brüsseler EU-Kommission. Moniert wird, dass die „Funktionsweise des Verwaltungs- und Kontrollsystems beträchtliche Mängel aufweist“. So lange die Fehler nicht abgestellt sind, kann das Land keine Mittel beantragen.

Der parteilose Minister Jörg Steinbach zeigte sich am Donnerstag „sehr erschrocken“ darüber, dass Medien darin einen Fördermittelskandal sehen. Davon könne keine Rede sein. Das Land habe es mit „sehr komplizierten Überwachungs- und Prüftechniken“ zu tun, bei denen es Ermessensspielräume gebe. An dieser Stelle seien Fehler passiert. Man sei der Meinung gewesen, korrekt gehandelt haben. „Aber Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, also in dem Fall die EU“, sagte der 62-Jährige.

Staatssekretär Hendrik Fischer nannte auf Nachfrage beispielhaft einen monierten Fehler, von dessen Art es eine ganze Reihe gebe. So verlange die EU auch bei Beträgen unter 1000 Euro eine bessere Dokumentation der Vergabe. „Uns hat genügt, dass die Unternehmen drei Angebote einholen und vorlegen. Künftig werden sie ein mehrseitiges Formblatt erhalten, dass sie ausfüllen müssen.“

Minister Steinbach gab zu bedenken, dass EU-Förderanträge extrem komplex seien. Davon könne er als langjähriger Uni-Präsident ein Lied singen. Das Land agiere in einem Spannungsfeld zwischen dem Verhindern von Fehlern und der Vermeidung von zu viel Bürokratie für die Firmen. Zumal es hier um Start-up-Unternehmen gehe. Sie anzulocken, sei dem Land besonders wichtig.

Durch den Auszahlungsstopp sei kein zu förderndes Unternehmen ohne Geld, da das Land die Mittel vorschieße und sich dann von der EU zurückhole. Man mache jetzt die Hausaufgaben und werde voraussichtlich Ende dieses Jahres Erstattungsanträge bei der EU über 60 Millionen Euro stellen können.

Knapp eine Million Euro aus dem Landeshaushalt sind aber doch weg, weil ein gefördertes Start-up insolvent ist. In diesem Fall erstattet die EU gezahlte Landesmittel nicht. Steinbach verwies darauf, dass das unternehmerische Risiko in diesem Sektor hoch sei. Da scheitere auch mal eine Firma. Das müsse man in Kauf nehmen, wenn man um Unternehmen aus diesem Bereich werbe.

Verständnis zeigte Steinbach für Kritik daran, dass die Förderprobleme der Regierung seit Februar bekannt sind, das Parlament aber nicht informiert wurde. „Ich werde hier die Hauspolitik korrigieren“, versprach der Minister zur Zufriedenheit der Opposition.