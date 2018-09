Wind-Angriffe zunächst erfolglos

Hans Still

Wandlitz/Klosterfelde (MOZ) Bis zum Jahresende sollen in Klosterfelde zwei neue Windkraftanlagen der Firma Enertrag in Betrieb gehen. Das bestätigte Jens Christen, Leiter der Projekte in Deutschland. Derweil scheiterte im Planungsausschuss der Versuch, drei Windfelder herausnehmen zu lassen.

Die Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt (SPD) ist in der Regionalen Planungsgemeinschaft Barnim-Uckermark mit dem Versuch gescheitert, Windfelder in Prenden, Klosterfelde und Wandlitz aus dem Planungspapier zu verbannen. „Ich war die einzige, die dafür gestimmt hat. Vielleicht gelingt es mir noch, wenigstens innerhalb der SPD etwas Unterstützung zu bekommen. Kampflos aufgeben will ich jedenfalls nicht“, kommentierte Maria Brandt das Ergebnis der für sie unerfreulichen Sitzung der Regionalplaner in Angermünde. Am 15. Oktober muss nun die Regionalversammlung entscheiden. Dabei gebe es gute Gründe, ihrem Vorschlag zu folgen, argumentiert sie. „Ich bin generell gegen Windkraftanlagen in Wäldern. Aus meiner Sicht widersprechen sich die Nutzungen.“ Der Planungsausschuss lehnte den Antrag mit dem Argument ab, der gesamte Plan müsse unter Umständen neu ausgelegt werden, wenn einzelne Windfelder entfallen.

Das Prendener und das Wandlitzer Windgebiet befinden sich in ausgedehnten Waldgebieten. Einziger Lichtblick sei laut Brandt gegenwärtig der Umstand, dass die Berliner Forsten als Eigentümer der Waldflächen sich gegen Windkraftanlagen in Wäldern ausgesprochen haben. Da sich diese Einstellung bei wechselnden politischen Verhältnissen ändern könnte, sei die Sicherheit damit nur „relativ“. Beim Klosterfelder Windfeld gehe es zuerst um den Schutz bedrohter Arten. Schwarzstörche und Schreiadler wurden durch Naturschützer identifiziert, eigentlich Ausschlussgründe, die einer Genehmigung des Windfeldes entgegenstehen würden.

Unterdessen bestätigte Jens Christen, der für Projekte in Deutschland zuständige Mann der Enertrag AG, das Unternehmen werde nach der Aufhebung des Baustopps mit Hochdruck an der Fertigstellung beider Anlagen bei Klosterfelde arbeiten. „Wir gehen ins volle Risiko und müssen abwarten, wie das Oberverwaltungsgericht im Hauptsacheverfahren entscheidet. Wenn die Genehmigung entfallen sollte, lässt sich eventuell auch eine neue beantragen“, so Christen. Das Interesse des Investors am Sofortvollzug der Genehmigung sei beim OVG demnach höher gewichtet worden, als das Interesse der Gemeinde. Eine zeitliche Begrenzung gebe es übrigens nicht. Von drei bestätigten Schreiadlern würde sich aus Sicht der Firma nur ein Adler im Umfeld einer Anlage befinden. Auch sei abzuwarten, ob der Adler, dessen Horst nun verschwunden ist, erneut in der Region nisten werde. Wie Christen weiter sagte, habe Enertrag das Projekt in der zweiten Jahreshälfte 2017 von einem privaten Investor erworben und wolle es 2018 zu Ende führen. Die Region muss sich derweil auf Schwerlasttransporte einstellen. Am Wandlitzer Kreisel wurden bereits Schwerlastplatten verlegt.