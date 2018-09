Anja Hamm

Zehdenick (MOZ) Einen 23-jährigen, betrunkenen Exhibitionisten hat die Polizei am Donnerstagnachmittag in Zehdenick in der Friedhofstraße festgenommen. Alarmiert worden waren die Beamten, weil der nackte Mann Passanten angepöbelt und mit seinem Einkauf nach Fußgängern geworfen hatte, teilte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitagmit. Zudem soll der Nackte in der Öffentlichkeit masturbiert haben.

Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Mann wieder bekleidet, sagte Dörte Röhrs. Eine Atemalkoholmessung bei dem 23-Jährigen ergab 2,11 Promille. Zum Schutz der Passanten und seiner selbst sowie zur Ausnüchterung wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Strafanzeigen wurden laut Röhrs aufgenommen, unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen.