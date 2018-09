Interkulturelle Vielfalt bis unters Dach

Alexandra Gebhardt

Brandenburg Vielfalt in unserem Land ist mittlerweile Alltag – in den Schulen, am Arbeitsplatz, in den zahlreichen Vereinen und Organisationen, die das gesellschaftliche Leben gestalten und bereichern. Vielfalt ist aber auch eine Herausforderung für das Zusammenleben und den Zusammenhalt einer Stadt und muss deshalb ausgehalten und nicht zuletzt auch immer wieder eingeübt werden. Die deutschlandweite Interkulturelle Woche bietet deshalb die Gelegenheit, Begegnung zwischen ‚neuen’ und ‚alten’ Nachbarn zu schaffen, sich im Gespräch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennenzulernen und zwischenmenschliches Vertrauen wachsen zu lassen, sodass Vielfalt vor allem verbindet.

Den Auftakt zur Interkulturellen Woche in der Stadt Brandenburg markierte deshalb ein Tag der offenen Tür in der Migrationsberatungsstelle der AWO in der Rosa-Luxemburg-Allee 2, wo Ewgenia Marte, Leiterin der Beratungsstelle und Madeline Sturhahn, Sozialarbeiterin, sich seit sieben Jahren um das Schicksal anerkannter Flüchtlinge kümmern, ihnen bei der Existenzsicherung, Wohnungs- und Jobsuche oder dem Familiennachzug zur Seite stehen. „Die Besondere Herausforderung besteht dabei vor allem darin, der individuellen Situation jedes Hilfesuchenenden gerecht zu werden, sie unterstützend an die Hand zu nehmen, Wege und Perspektiven aufzuzeigen. Gleichzeitig wollen wir jedem aber auch so viel Raum zu lassen, dass Entscheidungen immer selbst getroffen werden, es wird also nichts vorgeschrieben“, erklärt Ewgenia Marte, die sich sicher ist, dass eine erfolgreiche Integration in allen Bereichen des Lebens sehr wohl möglich ist – vor allem aufgrund der zahlreichen Angebote, die heute vorhanden sind. „Es lohnt sich, sich zu bemühen. Die Sprache zu lernen und offen zu sein. Das merken die Menschen, die zu uns kommen schnell und sind deshalb oftmals sehr motiviert“, so die Leiterin weiter.

Das beste Beispiel für diese Aussage sind Elsa, Parya, Rubab, Neda, Batol, Ruta, Melvis und Higaab, die aus dem Iran, Eritrea, Pakistan, Syrien, Kamerun und Somalia stammen und alle zwischen 21 und 26 Jahre alt sind. Sie haben am Fotoprojekt „WohnHEIM“, das jungen geflüchteten Frauen die Möglichkeit gibt, mithilfe von Fotografie, ihre eigene Sicht auf die Dinge und Menschen in ihrer neuen Umgebung zu teilen, mitgemacht und gemeinsam mit der französischen Fotografin Angélique Préau von Mai bis September zahlreiche tolle Fotos erstellt, die nun bis zum 8. Oktober in der Fouqué zu sehen sind. Durch die Flure und bis unter das Dach des Hauses sind dabei die unterschiedlichsten Bereiche der Stadt zu bewundern – mal im Detail, dann wieder wieder aus der Makro-, aus der Frosch- oder Vogelperspektive.

„Die Fotografie hilft uns, Dinge, Orte und Menschen aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus zu betrachten und festzuhalten. Dieser neue Blick lässt die Dinge zu uns sprechen, öffnet unsere Sinne und verändert unser Denken“, erklärt Angélique Préau den pädagogischen Ansatz, nachdem sie mit den acht Frauen gearbeitet hat und die in ihrer neuen Heimat auch dank des Projektes Fuß gefasst haben.

Wer wollte, konnte mit einigen Teilnehmerinnen unter anderem beim Radoun am Dienstag, ein Abend mit Tanz, Musik, Essen und Geschichten aus verschiedenen Nationen, zusammenkommen und sich mit ihnen austauschen. Zudem wurde am Freitag zum Filmabend mit „Human Flow“ von Ai Weiwei, ein Film der die Frage nach den Ursachen und Folgen von Krieg thematisiert, geladen und am Samstag der Packhof für ein Internationales Picknick genutzt.