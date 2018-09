Ab 1. Oktober ist die Rathenower Landstraße (fast) frei

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Als am 15. März 2017 die Stadteinfahrt im Zuge der B102 zur Baustelle erklärt wurde, stand ein 18-monatiges Baugeschehen in Aussicht, an dessen Ende eine sanierte „B 102 Ortsdurchfahrt Brandenburg vom nördlichen Ortseingang (Butterlake) bis zum Silokanal“ liegen sollte. Ende September 2019 steht fest: der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg als Auftraggeber hält Wort – mit winziger Abweichung. Die Fertigstellung war für den September 2018 vorhergesagt und „wenn alles gut geht, erfolgt am 1. Oktober im Verlauf des Vormittags die Verkehrsfreigabe im Bereich Knoten Gördenallee“, signalisiert der städtische Projektleiter Harald Radon. Sodann würden noch einige Restarbeiten erfolgen, wie der Rückbau der Mittelstreifenüberfahrt, „die jedoch nur unwesentliche Einschränkungen des Verkehrs bewirken.“

Die Straßensanierung war in vier Bauabschnitten erfolgt, beinhaltete den Neubau der noch nicht sanierten Fahrbahn im Bereich der vierstreifig ausgebauten Straße sowie den vollständigen Ausbau der Fahrbahn im zweistreifig ausgebauten Abschnitt beginnend am Ortseingang. Zugleich wurden die Rad-und Gehwege erneuert, Bushaltestellen angelegt und Querungsmöglichkeiten geschaffen. Die Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen sind angepasst und die Lärmschutzwand an der Gördenallee instandgesetzt. „Mit dem Bauvorhaben werden die Verkehrsverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer im betreffenden Bereich verbessert“, lautete das Versprechen zu Baubeginn. Alle Nutzer werden’s als eingelöst erachten und die zurückliegenden Verkehrseinschränkungen schnell vergessen – wie auch die bevorstehenden samt Finale: „Am 15. Oktober 2018 ist um 15:00 Uhr eine feierliche Verkehrsfreigabe geplant“, verrät Projektleiter Klaus Reinhardt vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.