Kreistag erwartet Klage-Rücknahme

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Rund 6,3 Millionen Euro überlässt der Landkreis seinen Städten und Gemeinden noch in diesem Jahr. Dieses Geld aus den Einnahmen der Kommunen sollte eigentlich in den Uckermark-Haushalt fließen. Doch die jetzt bekannt gegebene überraschend hohe Senkung der Kreisumlage gibt den Orten mehr Luft. Sie ist von allen Parteien begrüßt worden. Die Entscheidung erhöht den Druck auf das Amt Oder-Welse, welches gegen den Kreis klagt.

Der Ärger über die Pinnower Amtsverwaltung bricht jetzt offen hervor: Einstimmig wie selten haben sich alle Kreistagsfraktionen hinter die neue Landrätin Karina Dörk gestellt. Die zieht vor dem Oberverwaltungsgericht gegen das Amt Oder-Welse in den Kampf. Obwohl die CDU-Politikerin schon im Wahlkampf eine Senkung der ungeliebten Kreisumlage angekündigt hatte, zogen die vier Dörfer Pinnow, Passow, Landin und Schöneberg ihre Klage nicht zurück (Berkholz-Meyenburg ist nicht dabei). Stattdessen sehen sie sich aufgrund ihrer schlechten Haushaltslage im Nachteil. Der Kreis habe 2015 und 2016 nur seinen eigenen Finanzbedarf gesehen, nicht aber den der Kommunen.

Dem folgte das Verwaltungsgericht in erster Instanz. Doch das Urteil ist höchster Sprengstoff für ganz Brandenburg oder gar Deutschland. Sollte es Bestand haben, müssten die Landkreise in einem aufwändigen Verfahren zunächst die Finanzlage aller Dörfer und Städte erfassen, um danach den eigenen Haushalt zu stricken. Möglicherweise käme dabei sogar eine differenzierte Umlage heraus.

Die jetzige Senkung der Kreisumlage soll ein Zeichen setzen: Man will den Kommunen mehr Geld lassen für eigene Aufgaben und Investitionen. Doch die Warnung des Kreistags gerade in Richtung Oder-Welse ist deutlich. „Ich bitte, dieses Signal nicht zu nutzen, um dafür die Amtsumlage zu erhöhen“, so SPD-Fraktionschef Frank Bretsch. Noch deutlicher wird der Kreistagsabgeordnete Hans-Otto Gerlach: „Es wäre zu erwarten gewesen, dass Oder-Welse die Klagen zurücknimmt.“ Amtsdirektor Krause habe die Gemeinden bewegt zu verklagen – „ausgerechnet der, der die Amtsumlage in schwindelerregende Höhe getrieben hat.“ Daher müsse der Landkreis in Berufung gegen das Urteil gehen. Was der Kreis generell für die Dörfer zahle und ausgebe, diene der gemeindlichen Selbstverwaltung. Das Urteil habe eine hohe Verunsicherung bei vielen Landkreisen ausgelöst. Daher übernehme die Uckermark jetzt eine Führungsrolle, um festzustellen, wie künftig mit der Finanzierung umzugehen ist.

Landrätin Karina Dörk und Kämmerer Bernd Brandenburg haben bei der Berechnung der jährlich zu zahlenden Abgabe einen neuen Modus gefunden. Sie ermitteln zunächst den Finanzbedarf des Kreises aus allen Einnahmen und Ausgaben und berechnen aus dem Defizit die Kreisumlage. Sie ist aktuell von 45,9 auf 41 Prozent gesenkt worden. Jedes Prozent entspricht etwa 1,2 Millionen Euro.