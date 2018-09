Erneut geben sich Telefonbetrüger als Polizisten aus

Anja Hamm

Hennigsdorf (MOZ) Vier Anzeigen wegen versuchten Telefonbetrugs in Hennigsdorf hat die Polizei am Donnerstag aufgenommen. Bei allen Telefonaten hätten sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitag. Unter dem Vorwand, dass eine osteuropäische Bande Einbrüche plant, forderten die Anrufer die Hennigsdorfer jeweils dazu auf, Angaben zu ihren Lebensumständen sowie zu Wertgegenständen zu machen, erklärte Röhrs das Vorgehen der Betrüger.

Die Angerufenen misstrauten den angeblichen Polizisten und erkannten eine betrügerische Absicht. Sie legten auf und informierten die Polizei.

Derzeit häufen sich die Anrufe falscher Polizisten in der Region. Wie hoch die tatsächliche Zahl solcher Anrufe ist, kann Polizeisprecherin Dörte Röhrs nicht sagen. Es gebe eine Dunkelziffer, denn nicht jeder Betrugsversuch per Telefon werde zur Anzeige gebracht, erklärte sie auf Nachfrage. Einige lassen den Fall nach dem abgewehrten Betrugsversuch einfach ruhen. Personen wiederum, die auf Betrüger reingefallen sind, würden dies oft nicht zur Anzeige bringen, weil es ihnen schlicht peinlich sei, erklärte Röhrs. Die Polizei bittet jedoch darum, alle Betrugsversuche zu melden. „Wir gehen jedem Anruf nach“, sagte Dörte Röhrs. Auf diese Weise können die Ermittler zum Beispiel Schwerpunktregionen erkennen, in denen Betrüger aktiv sind. Auch werde versucht, die Nummer des Anrufers zurückzuverfolgen, auch wenn kein Geld übergeben wurde. Dass Betrogene ihr verlorenes Geld zurückerhielten, darauf gebe es kaum Aussicht, erklärte Röhrs.

Die Polizeisprecherin rät Anrufern im Falle eines mutmaßlichen Telefonbetrugs, sich bei Angehörigen rückzuversichern und niemals die angezeigte Nummer der Betrüger zurückzurufen. Bei einem Betrugsversuche können sich Betroffene an den Notruf 110 wenden sowie an die örtliche Polizei, empfahl Dörte Röhrs.