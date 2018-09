Mehr Zukunft, mehr Gesundheit, mehr Jobs

red

Mittelmark/Potsdam Der Oberbürgermeister der Landeshaupstadt Potsdam, Jann Jakobs, und Landrat Wolfgang Blasig zogen Bilanz über die zurückliegenden drei Jahre Projektlaufzeit der „Marketingkampagne für die Gesundheitswirtschaft der Region Potsdam | Potsdam-Mittelmark“ und unterzeichneten zur Fortführung der Marketingkampagne MEHR ZUKUNFT eine Kooperationsvereinbarung.

Die Landehauptstadt und der Landkreis haben 2015 das Projekt „Marketingkampagne für die Gesundheitswirtschaft der Region Potsdam | Potsdam-Mittelmark“ gestartet und seitdem erfolgreich umgesetzt. Die erste Phase des Projektes ist im Juni 2018 ausgelaufen. Die positiven Erfahrungen veranlasste die beiden Projektpartner zu der Entscheidung, die Kampagne und die Aktivitäten zur Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in der Region fortzuführen.

In den vergangenen drei Jahren Projektlaufzeit wurde eine strukturierte Branchen- und Standortanalyse zur Erhebung der vorhandenen Wirtschaftsstrukturen durchgeführt und diente gleichzeitig als Basis für das zielorientierte Marketingkonzept, das im Projektverlauf umgesetzt wurde. Wesenskern der Marketingkampagne MEHR ZUKUNFT ist eine starke digitale Orientierung. Fünf Kampagnenwebseiten spiegeln die Themenfelder Vorstellung der gemeinsamen Gesundheitsregion, Gewinnung von Fachkräften, Kommunikation von Möglichkeiten für Ansiedlung, Gründung und Investition, Skizzierung der Innovationskraft der Region sowie die Zusammenführung von Prävention und Rehabilitation in Kombination mit Tourismus.

Ergänzt wurden die digitalen Aktivitäten durch Vernetzungsangebote und –formate innerhalb der Region. Dadurch gelang es, die verschiedenen Akteure der Gesundheitswirtschaft aus Kliniken, REHA-Einrichtungen, Start-ups und Unternehmen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenzuführen und erste Kooperationsprojekte zu initiieren.

Mit der Marketingkampagne ist die Steigerung der Sichtbarkeit der Region nach außen und die Vernetzung der Akteure innerhalb der Region gelungen, gleichwohl sollen diese ersten erkennbaren Erfolge in der nächsten Projektphase deutlich weiterentwickelt werden.

Oberbürgermeister Jann Jakobs: „Die erkennbaren Ergebnisse der ersten Projektphase mit der erfolgreichen und überaus gelungenen Umsetzung der digitalen Kampagne sowie der hohen Akzeptanz, die die Kampagne MEHR ZUKUNFT, bei den Kliniken, Unternehmen und Forschungseinrichtungen erfährt, zeigt deutlich, dass wir an dem eingeschlagenen Weg festhalten und diesen konsequent weitergehen sollten.“

Landrat Wolfgang Blasig: „Mit Potsdam und Potsdam-Mittelmark kooperieren in der Gesundheitswirtschaft zwei Partner auf Augenhöhe und repräsentieren die entscheidende Region im Gesundheitscluster der Hauptstadtregion. Diese hervorragenden Ausgangs­bedingungen wollen wir gezielt und gemeinsam weiterentwickeln sowie deren internationale Sichtbarkeit noch deutlich erhöhen.“

Das Globalziel der Marketingkampagne ist die Steigerung der Wertschöpfung im Cluster Gesundheitswirtschaft, die Erhöhung der überregionalen Bekanntheit des Standorts sowie eine stärkere Vernetzung der Akteure aus Unternehmen, Forschungsinstituten und Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft, um Innovationen zu stimulieren.

Die Vision ist, dass sich die Region Potsdam/Potsdam-Mittelmark bis 2025 mit Hilfe von Fördermitteln und dem Engagement der Akteure zu einem dynamischen, attraktiven und international nachgefragten Wirtschaftsstandort im Bereich der Gesundheitswirtschaft entwickelt. Schwerpunkt bei der weiteren Profilierung ist die Stärkung des Branchenkompetenzfeldes Biotechnologie/Life Science. Darüber hinaus will die Region einen noch essenzielleren Beitrag leisten für die Etablierung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg an der Spitze der Gesundheitsregionen in Deutschland.