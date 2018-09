Mehr Kosten, weniger Besucher

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Nach FinE ist vor FinE. Höchste Zeit also für die Manöverkritik zur Ausgabe 2018. Zur jüngsten Fachausschuss-Sitzung wartete die Rathausspitze mit der Auswertung auf. Unmittelbar nach der 11. Auflage hatte es seitens der Bürgerfraktion massiv Beschwerden gehagelt.

Weniger Besucher, mehr Kosten, aber dennoch im finanziellen Limit – so fällt, formal betrachtet, das Fazit der Verwaltung zum Stadtfest FinE 2018 aus. Das Parlament hatte vorab das Budget auf 85 000 Euro aufgestockt. Diese rote Linie habe man nicht überschritten, erklärte Kulturamtsleiter Stefan Neubacher. Gut 84 000 Euro stünden nach der Abrechnung zu Buche. Ein Schlag ins Kontor seien die Stromkosten bzw. die Ausgaben für die Verkabelung, wo ein Plus von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen war. Um nicht zu überziehen, habe man beim Marketing gespart, so der Amtsleiter, der damit zum Teil auch die geringere Besucherresonanz begründete. Neubacher sprach von „einer möglichen Ursache“ für den Gästeschwund.

Positiv hob er die Einbeziehung der Maria-Magdalenen-Kirche hervor, die Verbindung Markt – Gotteshaus sowie die sorgfältige Auswahl der Händler unter qualitativen Aspekten. Weshalb es denn auch weniger Stände gegeben habe. Überhaupt habe man die Priorität auf den Grundsatz „Klasse statt Masse“, Qualität vor Quantität gelegt. „Und dabei sollte es auch bleiben“, so Neubachers Auffassung. Das Catering-Angebot bezeichnete er als „sehr abwechslungsreich“ und unter monetären Gesichtspunkten als „breit“. Das Programm sei ein „guter Mix aus lokalen und überregionalen Künstlern und Akteuren“ gewesen.

Selbstkritisch merkte der Amtsleiter neben dem geringeren Zuspruch das „Dilemma der drei Standorte“ (Markt, Stadtcampus der HNE und Michaelisstraße vor der Sparkasse) an, das „bleiben wird“. Und er räumte ein: „Der Jugendbereich FinE young hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten.“ Dort gebe es klar Verbesserungsbedarf.

Ob der inhaltliche Schwerpunkt weiter auf Straßenkultur liegt, das müsse Ergebnis der intensiven Auseinandersetzung in den kommenden Monaten sein. Denkbar, so der scheidende Kulturamtsleiter, sei etwa auch eine Ausrichtung à la Soundcity, Festival der Musikschulen, das Eberswalde 2013 ausgerichtet hat. In jedem Fall sollte, um nicht immer wieder um finanzielle Nachschläge bitten zu müssen, der Haushaltsansatz erhöht werden. Die Mitarbeiter des Kulturamtes werden in Vorbereitung auf die nächste FinE-Ausgabe und die konzeptionelle Überarbeitung auch andere Stadtfeste besuchen bzw. deren Erfahrungen zusammentragen, kündigte Neubacher abschließend an, ohne auf die kritischen Anmerkungen der Bürgerfraktion unmittelbar nach dem Stadtfest im Juni im Detail einzugehen.

Die Ursachen für den Besucherrückgang nur beim Marketing zu suchen, „da macht man es sich zu einfach“, befand Dietmar Ortel (CDU), der sich zudem dafür aussprach, wieder den Finowkanal ins Festgelände einzubinden. Thomas Stegemann (Bürgerfraktion) verwies auf das deutlich kleinere Bad Freienwalde, dem Kurort in Märkisch-Oderland, dem es gelinge, ein Fest über drei Tage auf die Beine zu stellen. Monique Schostan (CDU) wiederum mahnte an, die Eingänge zum Festgelände „besser, sichtbarer zu gestalten“. Gleichzeitig forderte sie eine Klarstellung zur Frage, ob die ansässigen Händler und Gewerbetreibenden auf dem Fest überhaupt erwünscht seien. Und sie regte den Austausch mit Prenzlau an. Die uckermärkische Kreisstadt feiere ebenfalls über drei Tage und ihren Informationen zufolge koste das die Kommune nur 30 000 Euro. Ilona Pischel (Bündnis Eberswalde) wiederum monierte die „religiöse Anbindung“. Die Eröffnung durch einen Gottesdienst sei für ein Stadtfest völlig inakzeptabel. Schließlich ginge es nicht um eine ökumenische Veranstaltung.

Mehrfach angemahnt, soll es 2019 eine Umfrage unter den Eberswaldern zu FinE geben, versprach Dezernent Jan König. Einzelheiten und der genaue Modus der Befragung wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben.