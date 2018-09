Eklat bei Pressekonferenz von Erdogan

dpa

Berlin (dpa) Bei der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist es zu einem Eklat gekommen.

Der Journalist Ertugrul Yigit, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Gazetecilere Özgürlük - Freiheit für Journalisten in der Türkei“ trug - wurde vor laufenden Kameras von Sicherheitsleuten abgeführt. „Ich habe nichts getan“, rief der Mann, der eine Akkreditierung für die Pressekonferenz trug. Augenzeugen sagten, er habe vor dem Einsatz noch ruhig fotografiert. Erdogan lächelte zunächst nur. Der türkische Präsident ist zu einem Staatsbesuch in Berlin.

Bei einer Demonstration gegen den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist es am Donnerstagabend in Berlin-Kreuzberg zu Gewaltausbrüchen gekommen. Einige der rund 150 Teilnehmer der Demonstration vermummten sich nach Angaben der Polizei vom Freitag. Sie hätten Steine auf Polizisten geworfen und kurdische Parolen gerufen. Die Randalierer beschädigten ein Wartehäuschen einer Bushaltestelle, mehrere Autos und die Scheiben einer Bank in der Muskauer Straße. Unbekannte schrieben Schriftzüge zum Teil in kurdischer Sprache gegen den Besuch Erdogans an Wände. Die Polizei stoppte die Demonstration und nahm acht Verdächtige, fünf Männer und drei Frauen, wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruch fest. Feuerwerkskörper und Fahnen mit Bezug zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK wurden beschlagnahmt.