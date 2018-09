Buchsbaum-Schädling zieht gen Norden

dpa

Potsdam (dpa) Der gefährliche Buchsbaum-Schädling breitet sich zunehmend auch im Norden Brandenburgs aus. Inzwischen habe sich der Buchsbaumzünsler - ein ostasiatischer Kleinschmetterling - bis in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin ausgebreitet, teilte das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) am Freitag mit.

Seit etwa acht Jahren befallen die Raupen Buchsbäume in Hausgärten und Parks und fressen sie kahl. Bislang waren vor allem der Süden und die zentrale Region Brandenburgs betroffen. Das warme Wetter in diesem Sommer hat die Ausbreitung des Schädlings allerdings stark begünstigt und in diesem Jahr teils für drei Generationen gesorgt.

Sorgen machen sich auch die Betreiber des Parks Sanssouci - der eigentlich „ohne Sorgen“ heißt. Dort sind unter anderem die Hecke im Rosengarten und die Buchsbaumkugeln in den Römischen Bädern betroffen, wie Sprecher Frank Kallensee berichtete. Auch der Neue Garten und der Pfingstberg sind im Visier der kleinen Tiere. „Die lange Trockenheit und Wärme war ideal für die Entwicklung der Raupen“, erklärte Kallensee.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Raupen fast alle Anlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten befallen. Zusätzlicher Schnitt und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln konnten die gefräßigen Raupen bislang aber nicht nachhaltig eindämmen. Experten gingen inzwischen davon aus, dass die Schäden noch 10 bis 15 Jahre andauerten. Neben den Raupen machen auch Pilze und der sogenannte Buchsbaumkrebs zu schaffen.

Nach Einschätzung des Umweltministeriums ist davon auszugehen, dass mit dem Absinken der Nachttemperaturen seit dem 25. September in diesem Jahr ein Ende der Fresszeit eingetreten ist. Derzeit könnte man noch mit einem Rückschnitt die Wintergespinste der Raupen entfernen. Im kommenden Jahr sei dann ab Ende April bis Anfang Mai der Einsatz von Insektiziden notwendig, um gegen die überwinterte Larvengeneration vorzugehen. „Ist dies nicht möglich, sollten langfristig andere Gehölzarten mit ähnlichen Schnitt- und Wuchseigenschaften des Buchsbaums diesen ersetzen“, hieß es.