Haftstrafe für Erzieher auf drei Jahre erhöht

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Im Prozess am Landgericht Frankfurt (Oder) deutete sich vor anderthalb Jahren an: Es würde einige Monate dauern, den Computer samt externer Festplatte des Angeklagten David K. auf Spuren kinderpornografischen Materials hin zu durchsuchen. Im Urteil gegen den ehemaligen Erzieher im Januar 2017 blieben solch mutmaßliche Vergehen außen vor: Weil er gestanden hatte, in der Christlichen Kita Woltersdorf und der Evangelischen Kita in Erkner Kinder über Jahre im Schlaf missbraucht zu haben, wurde der damals 29-Jährige zu zweieinhalb Jahren Haft und fünf Jahren Berufsverbot verurteilt.

Am Mittwoch wurde diese Strafe vom Amtsgericht Fürstenwalde auf drei Jahre angehoben: Im Ergebnis der Durchsuchung war bei K. tatsächlich kinderpornografisches Material festgestellt worden. Es handelte sich dabei laut Anklage um heruntergeladene und gespeicherte Bild- und Videodateien, die sexuelle Handlungen an Jungen und Mädchen zeigen. Sie datieren auf den Zeitraum zwischen Mai 2015 und Januar 2017 – genau der Zeit, die zwischen K.s Selbstanzeige und dem Prozessbeginn am Landgericht Frankfurt (Oder) liegt.

Warum er diese Taten nicht zusammen mit denen des sexuellen Missbrauchs gestanden habe, sagte der heute 31-Jährige am Mittwoch, sei für ihn im Nachhinein „nicht ersichtlich“. Neben einer Geldstrafe für das Herunterladen und anschließende Löschen kinderpornografischen Materials verhängte Richterin Elke Reiner für dessen nachweislichen Besitz in einem Fall eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die auf die bereits verbüßte Haft anzurechnen sei. Das ausgesprochene Berufsverbot sei weiterhin aufrechtzuerhalten.

„Es war echter Kindesmissbrauch, der dargestellt war“, so Elke Reiner in ihrer Urteilsbegründung. Zu einer reinen Geldstrafe, wie sie die Verteidigung beantragt hatte, habe sich das Gericht nicht durchringen können. Als strafmildernd wurde berücksichtigt, dass K. die Taten zu Verhandlungsbeginn eingeräumt hatte und selbst Opfer von Missbrauch ist. Als Kind habe sich sein Vater an ihm vergangen. Mit seinem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus. Es ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision kann binnen einer Woche eingelegt werden.

Die Hälfte der ursprünglich verhängten Strafe von zweieinhalb Jahren hat K. in der sozialtherapeutischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt Brandenburg (Havel) inzwischen verbüßt. In einem Bericht bescheinigt ihm die JVA trotz therapeutischer Behandlung ein erhöhtes Rückfallrisiko. Eine Lockerung der Haftbedingungen sei derzeit ausgeschlossen.