Schwedter Liebe zwischen Ein-Karäter und Edelstahl-Partnerringen

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Der teuerste Ring, der jemals bei Sven Born im Juwelierladen verkauft worden ist, war ein 5000 Euro schwerer Ein-Karäter, ein Diamant, der über die Börse in London beschafft worden ist, geschliffen und dann in Platin gefasst wurde. „Einer der schönsten Steine, die ich je gesehen habe“, schwärmt Sven Born heute noch.

Der normale Schwedter gibt für Trauringe nach Borns Schätzung zwischen 49 Euro (Partnerringe aus Edelstahl) und 3000 Euro für ein Ring-Paar aus. Im Trend sind zwei- (rosé-weiß, gelb-weiß) und äußerst seltener dreifarbige Trauringe (z. B. rot-weiß-gelb oder rosé-palladiumgrau-gold). Aber Trauringe sind immer Geschmackssache, jedes Paar hat seinen eigenen Geschmack, trifft seine ganz individuelle Wahl.“ Eine Besonderheit bei der Trauring-Auswahl fällt Sven Born noch ein. Er fragt das Brautpaar auch nach dem Beruf: „Manche Männer, zum Beispiel Handwerker, können auf Arbeit keinen Ring tragen. Sie tragen nur zur Trauung einen Dummy-Ring, danach nie wieder. Weil das Geld beim Ring für den Mann gespart wird, darf sich die Dame meist etwas höherwertiges aussuchen.“

Für Sven Born ist das Jahr 2018 übrigens ein Jubiläumsjahr. Das Nordlicht ist an der Peene in Anklam geboren. Aufgewachsen ist er allerdings in Schwedt an der Oder. Studiert hat der heute 52-Jährige Maschinenbau. Aber vor 20 Jahren ist er umgestiegen, eröffnete mit einer Partnerin ein Juweliergeschäft im Centrum Kaufhaus. Zwischenzeitlich liebäugelt das geborene Nordlicht auch mal mit einer beruflichen Zukunft in Rostock. Aber vor zehn Jahren verlegte er nach reiflicher Überlegung sein Geschäft ins Schwedter Oder-Center, da sich dort ein anderer Juwelier zurückgezogen hatte.

Jetzt ist es wieder Zeit für einen Umbruch. Born will seinen Laden nach zehn Jahren komplett umbauen, auf den neuesten Stand bringen, ihm ein neues Gesicht geben. „Wir krempeln alles um“, kündigt Sven Born an.

Investieren wird er eine sechsstellige Summe in den Umbau. Die Möblierung wird vollständig ausgetauscht. Alles wird heller, aber nicht weiß. Der alte Fußboden muss raus und neuer rein. Die Vitrinen und die Schaufenster bekommen einen neuen Look. Viel Geld fließt in neue Rechentechnik und das Warenwirtschaftssystem, um es zeitgemäß prüfungssicher zu machen.

Mit dem Umbau soll sich auch das Sortiment ändern, neue Marken kommen rein. Es wird auch neue Sicherheitstechnik, einschließlich der Kamerasysteme, geben.

Ab ersten Oktober startet der Räumungsverkauf bei Born. Im Oktober laufen die Planungsgespräche. Im Februar 2019 soll dann für den Umbau das Geschäft für zwei bis drei Wochen geschlossen werden.