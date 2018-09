Stimmungs-Weltmeister

Stefan Klug

(MOZ) Nun ist es also draußen. Knapp einen Monat nach dem Konkurrenten liegt FIFA 19 in den Regalen. Und der weniger informierte Fan könnte beim Intro glauben, im falschen Spiel zu sein. Denn die Hymne der Champios-League ertönte ja wohl bisher bei PES. EA Sports lässt also keine Zeit verstreichen, um mehr als direkt darauf hinzuweisen, dass man nun auch diese prestigeträchtige Lizenz an Bord hat. Damit ist das Paket mit echten Spielern, Teams und Austragungsorten noch dicker geworden. Konnte FIFA bisher schon Atmosphäre, so setzt die aktuelle Ausgabe noch einen drauf. Und niemand wird bestreiten können, dass es schon recht cool ist, im Auswahlmenü das tatsächlich nächste Spiel seines favorisierten Bundesliga-Vereins zu sehen, um danach auch die topaktuelle Tabelle präsentiert zu bekommen. Kurzum, in Sachen Authentizität macht den Redwoodern niemand etwas vor.

Eine alte deutsche Fußball-Größe hat jedoch den entscheidenden Satz geprägt, dass die Wahrheit auf dem Platz liege. Und hier schwächelte FIFA immer ein wenig in Sachen Spielphysik, sprich, das Gameplay war stets mehr Arcade als Simulation. Auch wenn man immer noch nicht an das spielerische Feintuning des Mitbewerbers herankommt, so ist dennoch zu registrieren, dass die Zahl der möglichen Tastkombinationen mittlerweile eine beachtliche Größe angenommen hat. Und dahinter stecken dann natürlich auch mehr Moves, die die virtuellen Kicker in der Lage sind zu absolvieren. Ebenso ist die Zahl der taktischen Möglichkeiten gewachsen, die man vor Anpfiff als Trainer auswählen kann. Wer will kann also recht nah an der Wirklichkeit den Rasenballsport betreiben.

Dazu gehören natürlich auch Fehler, die die spielenden Millionäre in der Wirklichkeit machen. Nicht anders im Spiel. Mitunter jedoch ist die Häufung schon ärgerlich, wenn beispielsweise ein Ribery sich einfach den Ball abnehmen lässt oder die eigenen Mannen sich grundsätzlich hinter dem gegnerischen Akteur beim Abstoß postieren. Freilaufen ist nicht so das Ding der FIFA-Jungs, wie es scheint. Und mitunter brauchen sie immer noch zu lange für bestimmte Reaktionen, so dass der Gegner eben eher am Ball ist. Bei den vielen Matches, die wählbar sind, spielt das natürlich im Duell Mann gegen Mann ob stationär oder online eher weniger eine Rolle, da herrscht Waffengleichheit. Gegen den CPU vor allem in höheren Schwierigkeitsgraden indes ist’s ärgerlich.

Alex Hunter ist auch wieder mit von der Partie, so dass „The Journey“ fortgesetzt werden kann. Mal abgesehen von den teils extrem langen Zwischensequenzen ein sehr unterhaltsamer Teil des Gesamtangebotes. Auch, weil man dort in der Haut des Aufsteigers so einigen großen Namen der realen Fußballwelt begegnet. Die sehen ihren Vorbildern erfreulich ähnlich und weisen auch typische Bewegungen auf. Lediglich das stets glänzende Gesicht, wohl der Schweiß der Anstrengung, scheint ein wenig übertrieben. Ansonsten ist grafisch alles im Lot. In den Stadien fühlt man sich wirklich zu Hause. Und auch sonst ist es eben immer das Gefühl, dass alles echt ist. Man wird Teil des Spiels und hat immer das Gefühl, im wahrsten Sinne des Wortes am Drücker zu sitzen. Wer nicht zwingend technisch auf Champions League Niveau kicken will, trifft mit FIFA19 eine sehr gute, wenn nicht gar die beste Wahl.

FIFA 19 EA Sports für PS4, XBox One