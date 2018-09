Haftstrafe für Einbruch und Unfallflucht

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten ist am Amtsgericht Neuruppin ein 25-Jähriger verurteilt worden. Der Mann hatte sich dort wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, vierfachen schweren Diebstahls, zweifachen Hausfriedenbruchs und Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Tateinheit mit Nötigung verantworten müssen.

Die Taten in Neuruppin und Gransee passierten zwischen Oktober 2017 und Mitte April dieses Jahres. So hatte er am nach einem Unfall im Oktober, bei dem er als Beifahrer im Auto saß, einen Mann zur Seite geschoben, der sich vor das Auto gestellt hatte, um zu verhindern, dass der Verursacher einfach vom Unfallort verschwindet. Neben der Haftstrafe wurde dem Angeklagten eine Geldstrafe von 1 000 Euro auferlegt sowie die Kosten für das Gerichtsverfahren. Das Urteil hat bereits Rechtskraft erlangt.