Neubau fürs Finanzamt eröffnet

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) 9,5 Millionen Euro hat das Land in den Neubau für das Finanzamt in Oranienburg investiert. Am Freitag wurde er eröffnet.

Manche Mitarbeiter fremdelten am Freitag noch mit ihren Büros im Finanzamts-Neubau am Oranienburger Heinrich-Grüber-Platz. „Wir sind ja erst seit zwei Tagen hier und eben Gewohnheitstiere“, erklärte eine Mitarbeiterin Finanzminister Christian Görke (Linke) beim Rundgang nach der offiziellen Eröffnung des Neubaus am Morgen. Finanzamtsvorsteher Michael Fehlauer aber verspricht sich viel von der 9,5 Millionen Euro Investition. Das neue Gebäude werde für „mehr Kollegialität, bessere Kommunikation und einfachere Arbeitsabläufe“ sorgen. Denn erstmals arbeiten die 330 Oranienburger Finanzamtsmitarbeiter wieder auf einem Grundstück. Zuletzt waren sie auf drei verschiedene Standorte in der Stadt verteilt.

Finanzminister Christian Görke (Linke) zeigte sich am Freitag zufrieden und erleichtert darüber, dass das Projekt nun abgeschlossen werden konnte. „Die Insolvenz eines Rohbauunternehmens und der Starkregen im vergangenen Jahr, der die Baustelle unter Wasser setzte, haben uns schwer getroffen. Dennoch sei ein architektonisch und ungewöhnliches und nachhaltiges Gebäude entstanden, das ausgezeichnete Bedingungen bietet“, sagte der Minister. Firmeninsolvenz und Starkregen hatten für knapp neun Monate Bauverzug gesorgt. Doch nicht nur das hatte Planer und Bauarbeiter vor eine Herausforderung gestellt. Die Planung des Neubaus war an sich schon nicht einfach. Sensibel musste Rücksicht auf die unheilvolle Historie des Grundstückes genommen werden. Im T-Gebäude am Grüber-Platz, in dem weiterhin gut 200 Behördenmitarbeiter arbeiten, war einst die zentrale SS-Verwaltung- und Führungsbehörde der deutschen Konzentrationslager untergebracht. „Der Architektengemeinschaft ist es gelungen, die Geschichte des Ortes sensibel zu behandeln“, lobte der technische Geschäftsführer des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB), Norbert John, der die Bauarbeiten verantwortet. „Die Naziarchitektur war von monumentalen Bauten mit hohen Räumen geprägt, die den Menschen das Gefühl gab, klein zu sein. Hier ist den Architekten das genaue Gegenteil gelungen“, so John.

In Sachen Energieeffizienz erfüllt das Gebäude neueste Standards. Es kann sich mit Erdwärme und Solarstrom fast ausschließlich autark mit Energie versorgen. (til)