Übergabe bei laufendem Betrieb

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Ilona und Norbert Köppen absolvieren ihre letzten Arbeitstage in der Pension Bootshaus. Das Ehepaar hatte die städtische Herberge auf dem Fischerkietz fast drei Jahrzehnte lang geleitet.

Das Haus an der Spree ist Ende September noch täglich ausgebucht. Betten abziehen, Frühstücksraum richten, Zimmerschlüssel sortieren: Routinierte Arbeiten, wie jeden Tag in der Saison. Gar nicht so einfach, das Ehepaar, das die Pension Bootshaus vor 27 Jahren als Verwalter übernommen hatte, für ein Gespräch zusammenzubekommen. Bald werden Ilona und Norbert Köppen mehr Luft haben, denn am Montag geben sie die Leitung der Einrichtung in jüngere Hände: Die einstige Geschäftsführerin des Tourismusvereins Beeskow-Schwielochsee, Kathrin Paul-Weckewitz, übernimmt gemeinsam mit Christian Weckewitz und Conrad Müller das Zepter. Ilona Köppen wechselt in den Vorruhestand, ihr Mann Norbert, der auch als Hausmeister der Fontane-Grundschule tätig ist, folgt ihr im November.

Zum Bootshaus gehören auch drei Ferienwohnungen im Schloss Krügerdorf und der Spreewaldkahn Kietzer. All diese städtischen Aktiva haben die Köppens so verwaltet, als sei es ihr Eigentum. Der Transporter, der bisher dem Bootshaus zur Verfügung stand, geht laut Stadtkämmerer Steffen Schulze in Nutzung der Stadt über. Die Alte Tischlerei, die zwischenzeitlich von Köppens mitverwaltet wurde, ist 2015 an die Marina Beeskow verpachtet worden.

Von Anfang an war die Zusammenarbeit mit dem benachbarten Ruderclub eng. Das lag auch daran, dass Norbert Köppen seit 1986 Trainer im Verein ist. Bis heute besuchen Ruderer aus der ganzen Bundesrepublik das Bootshaus. Im Flachbau daneben führen die Sportler ihr Wintertraining durch. Das wird laut einer Vereinbarung solange bleiben, bis das geplante Fitnesszentrum der auf dem Vereinsgelände der Ruderer fertiggestellt ist. Hierfür liegt laut Schulze bereits die Baugenehmigung vor, was noch fehlt, sind eine Fördermittel. In und am Bootshaus ist in den vergangenen Jahren viel passiert: Aus der einstigen Sporthalle im Bootshaus wurden drei Gästezimmer mit Terrassen am Spreeufer. Im Obergeschoss wurde ein zweiter Flucht- und Rettungsweg angebaut. Die Immobilie erhielt neue Bootsstege und das Ufer wurde befestigt. Köppens übergeben den neuen Pächtern eine gut etablierte Anlaufstelle für Wasserwanderer, Radtouristen und Rudersportler. Auch für mehrtägige Kulturprojekte von Stadt und Kreis, etwa die Gesangsworkshops Oper Oder-Spree, Künstler-Pleinairs und Treffen der Städtepartner war und ist das Bootshaus eine bewährte Adresse. „Es war immer unser Ziel, Sport, Tourismus und Kultur bei uns gleichermaßen herzlich in Empfang zu nehmen“, so umreißt die scheidende Hausherrin die Philosophie des Bootshauses. Mit der Eigentümerin, der Stadt Beeskow, habe es immer eine faire und konstruktive Zusammenarbeit gegeben. Am Montag wird es nun eine Übergabe bei laufendem Betrieb geben. „Wir freuen uns, bald mehr Zeit für die Familie und für Haus und Hof zu haben“, bekennt Ilona Köppen. Dennoch blickt sie auch ein wenig mit gemischten Gefühlen auf die neue Lebensphase: „Das Bootshaus war immer unser eigentliches Zuhause!“