Maskottchen helfen bei Zirkusprojekt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Piso und LaCabana haben am Freitagvormittag der Förderschule „Otto Buchwitz“ einen Besuch abgestattet. Die Maskottchen der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) kamen aber nicht mit leeren Händen, sondern hatten ein Geschenk dabei. Über den Erlös des Kuchenbasars vom jüngsten EWG-Hoffest sollen sich diesmal die Kinder dieser Schule freuen. Und dabei ist eine Summe zusammengekommen, die bei Schulleiterin Kathrin Woicke für einen offenen Mund sorgte: 800 Euro. „Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet“, sagte sie im Beisein einiger Schüler. „Das ist ja Wahnsinn.“

Das Geld kommt gerade richtig, denn die Schule in Trägerschaft des Landkreises hat Großes vor. Ein pädagogisches Zirkusprojekt ist geplant – und das kostet. Deshalb wandte sich die Schulleiterin vor kurzem an mehrere Unternehmen und bat in einem Brief um Unterstützung. Auch Verena Rühr-Bach, Vorstandsvorsitzende der EWG, fand diesen auf ihrem Tisch. Sie war sofort überzeugt und fragte die Verantwortlichen des Kuchenbasars. Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Die Kinder sollen es haben“, betonte Verena Rühr-Bach in der Schule.

„Sie unterstützen da eine ganz wertvolle Sache“, versicherte Kathrin Woicke. Die Projektwoche mit echten Zirkuspädagogen und Zirkuszelt soll im November stattfinden – gemeinsam mit der Diesterweg-Grundschule in direkter Nachbarschaft. Die Kinder jedenfalls freuen sich bereits auf die Herausforderungen in der Manege.