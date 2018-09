150 Starts in elf Stunden

Hubertus Rößler

Wiesenau (MOZ) An diesem Sonnabend ist es soweit: Die sechste Auflage des Reitertages in Wiesenau findet statt. Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr wegen starken Regens abgesagt werden musste, sieht die Wetterprognose nun wesentlich besser aus. „Insgesamt haben wir 150 Starts“, teilt Organisatorin Sabrina Schmidt von der SG Wiesenau mit. Die Reiter aus dem Erwachsenen- und Juniorenbereich kommen aus der Region und den umliegenden Landkreisen.

Zwischen 8 und 19 Uhr gehen die Reiter in mehreren Disziplinen an den Start. Es wird einen Schritt-Trab-Wettbewerb geben, zudem Wettkämpfe in Sprung und Dressur jeweils in den Klassen A und E. „Außerdem steht ein Jump-and-Run-Wettbewerb auf dem Programm, genau wie eine Dressurkür und eine Führzügelklasse“, berichtet Sabrina Schmidt.

Die Wiesenauer Reitsportanlage befindet sich hinter dem Buschgraben in Richtung Ernst-Thälmann-Siedlung. Der Eintritt beträgt 1 Euro, für das leibliche Wohl ist mit einem Kuchenbasar und einem Grill gesorgt.