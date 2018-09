Hoch lebe Zielona Gora

Matthias Haack

Lindow Das Jungenteam der Sportuniversität Zielona Gora hat am Donnerstag die Champions-Trophy im Volleyball der Beruflichen Schule Lindow gewonnen. Damit wurde Seriensieger Strittmatter-Gymnasium Gransee entthront.

Bei der elften Auflage dieses länderübergreifenden Wettbewerbs mit Schulklassen oder Berufsschullehrern war schnell zu erkennen, dass der Titelkampf nur über die polnische Mannschaft gehen kann. Zu dominant spielte sie auf. Selbst als im Spielfeld des Gegners Mädchen standen, wuchteten die Jungs die Bälle nur so aufs Parkett. Sogar im Halbfinale als es gegen das eigene weibliche Universitätsteam ging, nahmen die Jungen keine Rücksicht. Dass den polnischen Mädchen in den 15 Minuten Spielzeit dennoch zwölf Punkte gelangen, hatten sie auch der vehementen Anfeuerung durch Berufsschüler aus Lindow zu verdanken.

Kurz vorm Endspiel sehnte sich die Granseer Mannschaft noch nach einem schnellen Ende gegen die Übermacht vom östlichen Oderufer. Aber es wurde hochspannend. Die Partie wäre beinahe gekippt, nachdem jede Mannschaft einen Satz gewonnen hatte. Gransee führte im Tie-Break mit 11:7, ließ sich aber noch die Butter vom Brot nehmen und gratulierte anschließend den Turnierbesten. Für das Strittmatter-Gymnasium kamen viele Volleyballer zum Einsatz, die es im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ bis ins Landesfinale geschafft hatten.

Ähnlich spannungsgeladen war das kleine Endspiel, in dem die Evangelische Schule Neuruppin auf das polnische Mädchenteam traf – nicht nur auf dem Parkett. Am Spielfeld­rand herrschte ein erbitterter Fankampf zwischen den Lindower Berufsschülerinnen, sie feuerten den Evi-Sechser an, und den männlichen Gastgebern, die die Polinnen lautstark mit „Auf geht’s Polska“ nach vorn trieben. Der erste Satz wurde gewonnen, im zweiten punktete Zielona Gora auch dank drei umstrittener Entscheidungen viermal in Folge und hatte plötzlich vier Matchbälle. Das Evi wehrte alle ab und kämpfte sich in den Tie-Break. Beim Stand von 7:8 wurden darin die Seiten gewechselt. 13:13 hieß es kurz darauf. Ein geglückter Block sorgte für den nächsten Matchball für die Polinnen. Eine entdeckte Lücke im Evi-Block im folgenden Angriff führte zum dritten Turnierplatz.

Dass 13 Mannschaften an der elften Auflage teilnahmen, wertet Lehrer Jens Schwarzenberger als Bestätigung, „dass unser Turnier ankommt“. Es wurde in diesem Jahr integriert in die „Europäische Woche des Sports“ und diesmal nicht von einer Klasse, sondern von den Lehrern ausgerichtet, flankiert von einer Vielzahl fleißiger Schülerhände. Bereits am Mittwoch beteiligte sich die Berufliche Schule mit einem Sportfest für die Lindower Dreiseenschule an der international angelegten Aktion, die sich gegen Bewegungsarmut aller Bevölkerungsschichten richtet (RA berichtete am Donnerstag).

Eingeladen zur Volleyball-Champions-Trophy waren unter anderem wiederum Absolventen der Berufsschule. Drei kamen: Oliver Jundel reiste aus Neustrelitz an, Florian Kuhnert aus Hamburg, Alex-Julian Krause aus Oranienburg. „So was lasse ich mir doch nicht nehmen. Da plane ich meinen Dienst drum herum“, warf er noch in Windeseile zu, bevor er zur Nachmittagsschicht in die Turm-Erlebniscity nach Oranienburg abdüste.

► Ergebnisse aus der Endrunde

Um Platz 11:

SpAss 18 Potsdam – SpAss 17 Potsdam 13:19

Um Platz 9: Ehemalige – Erzieher VZ 18 20:17

Um Platz 7: Erzieher 16 - SpAss 18 18:20

Um Platz 5: SpAss 17 – Gransee-M. 18:11

Halbfinale:

Gransee-Jungen – Evi37:14

Zielona Gora-M. – Zielona Gora-J. 12:30

Um Platz 3:

Zielona Gora-M. – Evi 25:20, 24:26, 15:13

Finale:

Gransee-J. – Zielona-J. 17:25, 25:18, 12:15