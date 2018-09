SWG-Chef freigestellt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Andreas Gagel ist ab sofort alleiniger Geschäftsführer der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG). Mit-Geschäftsführer Mathias Wegner-Repke wurde von seinen Aufgaben freigestellt. Darüber informierte die SWG am Freitag.

Die Entscheidung sei am Mittwoch in der Gesellschafterversammlung gefallen. Dort sei zusammen mit der Geschäftsführung herausgearbeitet worden, „dass für die künftigen neuen Aufgabenstellungen keine gemeinsame Basis gefunden werden kann“, teilte SWG-Sprecherin Gesa Reschke mit.

Gesellschafter der SWG sind mit zehn Prozent Beteiligung die Stadt – vertreten durch Bürgermeisterin Elke Stadeler – und mit 90 Prozent Beteiligung die Eisenbahn – vertreten durch deren Geschäftsführer Andreas Gagel. Gagel ist nun auch alleiniger Chef der SWG. Er führt bereits die Stadtwerke, den Flugplatz und den Sport- und Erholungspark in Alleinregie. Sie alle sollen zu einem Stadtkonzern zusammengefasst werden, der von mehreren Geschäftsführern geleitet wird. So sieht es ein Beschluss der Stadtverordneten vor. Die mehrköpfige Geschäftsführung solle in den nächsten Monaten aufgebaut werden, führte Gesa Reschke dazu aus. „Entsprechende Ausschreibungen sind bereits veröffentlicht und schon sehr gut nachgefragt.“

Zurück zu Mathias Wegner-Repke. Laut Pressemitteilung wurde er „im gegenseitigen Einvernehmen (...) von seiner Funktion als Geschäftsführer entbunden und freigestellt. Die Gesellschafterversammlung bedauert diese Entwicklung sehr und spricht Herrn Wegner-Repke für die bisher geleistete Arbeit ihren Dank und außerordentliche Wertschätzung aus“, heißt es. Wegner-Repke war im Herbst 2015 als Geschäftsführer zur SWG gestoßen und hatte zusammen mit Andreas Gagel, der Anfang 2015 zum Unternehmen kam, die Nachfolge von Hartmut Ehrlich angetreten. Wegner-Repke wollte sich auf MOZ-Anfrage mit Verweis „auf ein laufendes Verfahren“ nicht äußern. Elke Stadeler und Andreas Gagel verwiesen auf die Pressemitteilung.

Die Bürgermeisterin hatte die Mitglieder des Finanzausschusses am Mittwoch im nicht-öffentlichen Teil über die Personal-entscheidung informiert. Gagel hatte sie den Mitgliedern des Aufsichtsrates der SWG per E-Mail mitgeteilt. Bei denen herrscht große Verwunderung über die Art und Weise. Christel Kneppenberg, Vorsitzende des Gremiums, vertritt eine klare Meinung: „Ich hätte es besser gefunden, wenn wir in die Entscheidungsfindung mit einbezogen worden wären. Dafür sind wir ja da.“ Außer der Erklärung, es gäbe keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit, habe sie keine Begründung erhalten. „Für den 9. Oktober wurde eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates einberufen, dann wissen wir vielleicht mehr“, sagte Christel Kneppenberg, die die Vorgehensweise nicht nur nicht versteht. „Ich mache mir auch große Sorgen.“ Angesichts der Tatsache, dass Wegner-Repkes Vertrag vor nicht allzu langer Zeit um fünf Jahre verlängert worden sei, frage sie sich, ob es eine ausreichende Begründung für die Abberufung gibt. „Wenn es nicht so ist und Herr Wegner-Repke vor Gericht zieht, hat die Stadt wohl nicht so gute Chancen.“

Die Vorgehensweise, erst am Aufsichtsrat vorbei entscheiden, dann informieren, kritisierten auch der stellvertretende Vorsitzende Ronny Kühn und Mitglied Sonja Zeymer. „Ich bin auf die Tiefe der Begründung gespannt“, sagte Zeymer. Kühn erklärte, dass der Aufsichtsrat ja sonst auch „über jede Kleinigkeit informiert wird. Ich finde den Vorgang unerhört.“ Jens Knoblich, Vorsitzender der Fraktion grün, liberal, bürgernah, sagte: „Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich schätze Herrn Wegner-Repke als integeren Mann ein.“ CDU-Fraktionschef Andreas Fuchs findet „es bedauerlich, dass man einen Macher wie ihn entlässt. Er hat bei der SWG in kurzer Zeit mehrere große Bau-Projekte gestemmt, zum Beispiel das in der Lindenpromenade.“ Dass der Aufsichtsrat nicht mit einbezogen wurde, sei „schade“.