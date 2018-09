Babyempfang mit Socken und Schnuller

Jan-Henrik Hnida

Woltersdorf (MOZ) Beim zweiten Babyempfang in der Alten Schule trafen sich am Freitagmittag mehrere junge Mütter zum lockeren Austausch. Über die bunten Geschenke machten die Babys große Augen.

Es gab selbstgestrickte Mützen, Socken und Schals von Woltersdorfer Senioren – in Pink und Blau. Organisiert wurde der Empfang von den ehrenamtlichen Koordinatorinnen Sandra Schenke, Helgrid Kutz und Jutta Hermann, die auch für Kaffee und Kuchen sorgten. Ebenfalls anwesend waren Vertreter der Gemeinde, vom Lokalen Bündnis für Familie und vom Eltern-Kind-Zentrum, beide aus Erkner. Von der Sparkasse Oder-Spree übergab Marcus Lenke je eine Geschenktüte an die Mütter; mit einem Zehn-Euro-Gutschein für ein Kinder-Konto, der bis zum ersten Lebensjahr gültig ist, Info-Flyern – und einer Schnuller-Box: „Nuckel und Wasser rein, dann in die Mikrowelle – und alles ist desinfiziert“, erklärte Lenke.

Der Babyempfang diene dem lockeren Erfahrungsaustausch und solle die Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk Gesunde Kinder“ festigen, so die Initiatoren. Geplant sei auch, Still- und Yoga-Kurse anzubieten.