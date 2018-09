Weitere Sperrungen in Schönow

Sabine Rakitin

Schönow (MOZ) Nach massiven Beschwerden von Anwohnern über Lärm- und Staubbelastung durch den Umleitungsverkehr wegen des Baus der Ortsdurchfahrt gibt es seit Freitag weitere Straßensperrungen in Schönow. Das sorgt wiederum für Unruhe unter den Bewohnern des Dorfes.

„Muss ich jetzt über Zepernick zum Einkaufen fahren?“ Die Schönowerin aus dem Erikaweg, die ihren Namen nicht in der Zeitung sehen will, ist entsetzt. In der Nacht kam sie erst aus dem Urlaub. Als sie am Freitagmorgen das Nötigste fürs Familienfrühstück im Rewe-Markt an der Bernauer Allee holen will, ist ihr nicht nur der direkte Weg dorthin versperrt, sondern auch der „Schleichweg“ durch die Waldstraße. „Ich muss jetzt riesige Umwege fahren, um einkaufen zu können“, schimpft die Frau. „Und alles nur, weil die Bewohner der Waldstraße sich durch Staub belästigt fühlen“, sagt sie sarkastisch. „Dabei ist das doch deren Schuld. Die Waldstraße sollte längst ausgebaut werden, doch die wollten das nicht“, weiß sie.

Im Rewe selbst hat die Sperrung der Bernauer Allee zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung der Fritz-Reuter-Straße bereits nach 14 Tagen verheerende Auswirkungen. „Etwa ein Drittel der Kundschaft bleibt weg“, sagt die stellvertretende Marktleiterin. „Wenn das so weiter geht, bekommen wir richtige Probleme.“

Die Beschwerden der Anwohner von Wald-, Lessing- und Schillerstraße - dort hatten sich Autofahrer jenseits der offiziellen Umleitungsstrecken ihren Weg gesucht - haben Wirkung gezeigt. „Neue Regelungen für mehrere Schönower Straßen“ seien erforderlich, verkündeten Bernauer Stadtverwaltung und Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag. „Autofahrer, die Schönow bislang auf der L30 durchquerten, werden gebeten, die offizielle Umfahrung von Schönwalde, über Basdorf, Wandlitz, Bernau-Waldsiedlung und Bernau-Waldfrieden bis Wasserturm (B109-B273-L304) zu nutzen, um die Verkehrssituation nicht zusätzlich zu verschärfen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Entscheidend ist aber, dass Wald-, Lessing- und Schillerstraße „ab sofort als Sackgassen ausgewiesen und damit für den Durchgangsverkehr gesperrt sind“. Lessing-, Schiller- und Gerhard-Hauptmann-Straße sollen jeweils zwischen Berliner Allee und Mittelstraße „zeitnah“ mit einer Asphaltdecke überzogen werden.

Die Buslinien 868, 891, 899 und 901 werden nun über die Elbe-, die Main-, die Mittel- und die Goethestraße geführt. Auf der Mittelstraße und der Mainstraße werden zusätzliche bauliche Maßnahmen ergriffen, um den dortigen Begegnungsverkehr besser zu ermöglichen. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens in der Elbestraße wird die Stadt bei der unteren Verkehrsbehörde einen Fußgängerüberweg in dieser Straße beantragen.

Bis Ende 2019 wird die Vollsperrung der L 30 vom Kreisel bis zum Ortseingang von Schönow andauern. Weitere Informationen unter Tel. 03338 365354