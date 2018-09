Stiftung soll künftig Simonsche Anlage betreiben

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Heimatverein Schweizerhaus will das Areal, auf dem er seit acht Jahren aktiv agiert, von der Stadt käuflich erwerben. Im Dezember 2017 sei dieses Ansinnen erstmals an die Stadtverwaltung herangetragen worden, informierte Bürgermeister Jörg Schröder im Hauptausschuss. In der Folge habe es noch verschiedene Gespräche gegeben. Die Fraktionen wurden darüber informiert. Jetzt sei man an einen Punkt gelangt, dass die Stadtverordneten dazu entscheiden, erklärte er.

Schröder rief die Entwicklung des Areals in Erinnerung. Am 24. Juni 2008 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, das Areal von den Nachfahren der einstigen jüdischen Eigentümer zu erwerben. 130 000 Euro wurden dafür gezahlt. Am 1. April 2010 erfolgte die Besitzüberschreibung und wenige Monate später die notarielle Eigentumsumschreibung. Der Heimatverein übernahm die Bewirtschaftung. Er will dies künftig unter dem Dach einer Stiftung tun. Dazu habe es in den zurückliegenden Monaten mehrere Gespräche mit den Beteiligten gegeben, erklärte Schröder. Geklärt werde müsse, ob und zu welchen Bedingungen und Auflagen ein Verkauf erfolgen könnte.

Die Verwaltung hat errechnet, dass der aktuelle Verkehrswert mittlerweile bei etwa 434 000 Euro liegt. A und O sei, dass das Areal auch weiter ausschließlich gemeinnützigen Zwecke dienen müsse und nicht veräußert werden dürfe, betonte der Verwaltungschef. „Das Ansinnen ist verständlich“, befand Wolfgang Heinze (Linke). Der Verein sei letztlich derjenige, der mit seinen Kräften dort agiert und durch Ehrenamt bereits Erstaunliches bewerkstelligt habe.

„Wir brauchen als Abgeordnete jetzt eine klare Auflistung von Vor- und Nachteilen bei einem Verkauf sowie einen Vertragsentwurf.“ Dies sei um so wichtiger, da es bisher keine Erfahrungen im Stiftungsrecht gebe. Was Bürgermeister Schröder bestätigte. Man werde deshalb auch einen Rechtsbeistand zu Rate ziehen, der sich in diesem Terrain auskennt.

Geplant ist die Gründung einer Hugo-Simon-Stiftung. Es sei kein Geheimnis, dass die Hermann-Reemtsma-Stiftung Hamburg einer der Partner des Heimatvereins sein wird, machte Schröder deutlich. Die Stiftung unterstützt den Heimatverein seit Jahren in seinem Ziel, die historischen Simonschen Anlagen wieder zu reaktivieren und für die Bürger erlebbar zu machen.

Jörg Schröder sicherte zu, dass bis zur nächsten Sitzungsrunde der Fachausschüsse die entsprechenden Unterlagen erarbeitet und den Abgeordneten vorgelegt werden. Wolfgang Heinze sprach sich dafür aus, noch in diesem Jahr eine Entscheidung zu treffen.