Rund 1700 neue Stellen in einem Jahr

Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Jetzt geht es abwärts mit den Arbeitslosenzahlen: Wie erwartet, hat die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitslosenquote im September wieder deutlich sinken lassen. Der Landkreis ist bei 5,2 Prozent angekommen. In der Uckermark rückt die Zehn-Prozentmarke in greifbare Nähe. Derzeit liegt der Kreis noch bei 10,6 Prozent. Zum Vergleich: Brandenburg hat eine Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent.

Überall stellen Firmen und sonstige Arbeitgeber mehr Menschen ein. Die Fluktuation nimmt zu. Der Herbstaufschwung wird sich nach Angaben der Eberswalder Arbeitsagentur in den Kreisen Uckermark und Barnim auch im Oktober fortsetzen. „Arbeitsuchende, die schon lange keine Arbeit gefunden haben, möchten wir ermutigen, sich neu zu orientieren und auch einmal quer zu denken, was die Jobperspektive betrifft“, so Constanze Hildebrandt von der Geschäftsführung. Gemeint ist der Quereinstieg in andere Berufe oder die Umschulung.

Tatsächlich wird momentan alles gesucht: Junge und ältere Arbeitnehmer, Hilfsarbeiter und Fachkräfte, Azubis, Menschen mit Teilzeitjobs. Der Bedarf reicht quer durch alle Branchen, wobei nach wie vor die Pflegeberufe den meisten Bedarf anmelden. Allerdings sind Kraftfahrer ebenso gefragt wie Metallarbeiter und Bahnpersonal.

Mit den Möglichkeiten des Quereinstiegs, der auch von der Arbeitsagentur und den beiden Jobcentern in Uckermark und Barnim gefördert wird, wollen die Arbeitsvermittler das immer noch zu große Heer der Langzeitarbeitslosen verringern. Denn obwohl der Wirtschaftsaufschwung nun schon jahrelang anhält und mittlerweile die entlegensten Teile Brandenburgs erreicht hat, gibt es im Agenturbezirk Eberswalde immer noch 11 582 Arbeitslose. Während der Bereich Bernau als größtes Zugpferd in der gesamten Region gilt, hängt die Uckermark weiter auf hinteren Plätzen im Deutschlandvergleich.

Wichtiger Indikator für einen Wirtschaftsstandort ist die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs. Gerade haben die Statistiker die neuen Daten vorgelegt: Demnach wächst das Arbeitsplatzangebot unvermindert. Im Barnim sind innerhalb eines Jahres rund 900 zusätzliche Jobs entstanden. Die Uckermark folgt mit 800 neuen Stellen. Allerdings ist die Zahl sozialversicherungspflichtiger Jobs im Barnim um rund 10 000 höher als in der Uckermark. Diese Differenz wird mit jedem Jahr größer.

Jedoch bleiben anhaltend viele Stellen unbesetzt. Zurzeit sind rund 2000 als frei gemeldet. Ohne systematische Qualifizierung und Umschulung können Arbeitslose immer weniger die hohen Anforderungen und Erwartungen der Arbeitgeber kaum noch erfüllen.

Als erfreulich bezeichnet die Arbeitsagentur den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit.