Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Zum Tag der offenen Tür hat am Freitag die Diakonie an den Markt nach Wriezen eingeladen. Gäste und Klienten hatten dabei die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten umzusehen.

Zuallererst richtete sich Lars Dittner, Geschäftsführender Vorstand, anlässlich des Tages der offenen Tür der Diakonie an die Mitarbeiter. Und dankte ihnen. Dafür, dass sie nicht nur die Büros füllen, sondern ihre Tätigkeit mit Liebe ausüben. „Es ist wichtig, dass man es mit dem Herzen macht“, sagte Dittner. Das spüre man in den Räumlichkeiten, meinte er. Und das sei entscheidend für die Arbeit der Diakonie.

Sein zweites Lob galt dem Landkreis, der der Kostenträger vieler Angebote der Diakonie in Wriezen ist. „Wenn man die Nachrichten verfolgt, merkt man manchmal, das Politik in anderen Realitäten stattfindet“, so Dittner. Der Landkreis allerdings kümmere sich um die Belange seiner Verbände. Und was den Vermieter, die Stadt Wriezen aber auch andere Partner angehe, so Dittner weiter, seien Zahlen und Konzepte wichtig. „Aber man muss sich auch in die Augen schauen.“

Wriezens Stadtoberhaupt Karsten Ilm (CDU) betonte, wie wichtig der Standort der Diakonie im Herzen der Stadt sei. Die demografische Entwicklung als größte Herausforderung, so Ilm weiter, könne man nur mit starken Partnern meistern, die ein breitgefächertes Angebot vorhalten.

Und das tut die Diakonie in Wriezen: Von der Sozialstation und dem Hospizdienst über die Schuldner- und Suchtberatung bis hin zur Tagespflege. Sie ist für bis zu zehn Kinder gedacht, erklärte Thomas Esbach, pädagogischer Mitarbeiter in der Ambulanten Jugendhilfe, beim Rundgang durch die Räumlichkeiten. „Jedes Kind hier hat sein Päckchen zu tragen. Bei uns lernen sie Strukturen“, erklärte er. Dafür stehen neben dem Kreativraum auch der Hausaufgabenraum und der Toberaum zur Verfügung. „Vom ich zum wir“, sagt Thomas Esbach. Darum gehe es in der Tagespflege, die die Grundschüler nach Schulschluss bis zum späten Nachmittag betreut. „In der Gruppe leben und wachsen.“

Da unter den betreuten Kindern auch einige das Krankheitsbild ADHS aufweisen und die Anforderungen an die Kinder in der Schule hoch sind, bietet ein neu eingerichteter Entspannungsraum mit gedimmtem Licht und leiser Musik einen passenden Rahmen, um Stress und Hektik außen vor zu lassen. Und den Blick nach innen zu richten. Dabei hilft Claudia Zemke. Die pädagogische Mitarbeiterin bringt den Kindern aktive und passive Möglichkeiten der Entspannung nahe – egal, ob beim Spaziergang im Wald oder beim Mandalas malen.

Entspannung stand in Wriezen auch bei der „Traumreise“ und anderen Techniken im Vordergrund, zu dem die Diakonie am Freitag anlässlich des Tages der offenen Tür informierte. Auch informierten Vorträge zum Thema Pflegebedürftigkeit und Begutachtung der Häuslichkeit.