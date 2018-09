Auf der Suche nach der Regentrude

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Die Grundschule Groß Schönebeck hat sich bei den diesjährigen Projekttagen „Kunst, Kultur, Kartoffel“ mit dem Thema Wasser beschäftigt.

Insgesamt drei Tage drehte sich an der Schule alles um den wichtigsten Stoff des Lebens. Zwei Theatergruppen haben das Thema künstlerisch umgesetzt. So wurde von den Schülern das Märchen „Regentrude“ von Theodor Storm einstudiert. Das Märchen handelt von einer langanhaltenden Dürre, die Menschen und Vieh darben lassen. Nur die Regenfrau „Regentrude“ kann noch helfen und muss schnellstmöglich zum Leben erweckt werden, um den ersehnten Regen zu bringen. Storm schrieb das Märchen im Jahre 1863, es passt aber ebenso zum diesjährigen Dürresommer. Was die Kinder am Ende der Theateraufführung schafften, gelang den Landwirten in diesem Sommer nicht. Die Folgen, die wenig Regen für die Pflanzen haben, konnten die Kinder schließlich bei einem Projekt in Kooperation mit dem landwirtschaftlichen Betrieb SAG sehen. Die Landwirte zeigten die ausgedörrten Böden und die Kinder konnten direkt auf dem Acker zählen, wie viele Rapspflanzen auf einem Quadratmeter Acker aufgegangen waren. Zudem untersuchten die Kinder, wie unterschiedliche Bodenarten in der Lage sind Wasser zu speichern. Bei den heimischen Sandböden war das Ergebnis am schlechtesten.

Der Lehrer Guido Rütz leitete eine weitere Projektgruppe und machte verschiedene naturwissenschaftliche Experimente rund um das Wasser. Dabei erklärte er die Oberflächenspannung und brachte Wasser mithilfe von Natron zum Schäumen.Pfarrerin Sabine Müller hat mit rund zehn Kindern die Bibelgeschichte Arche Noah einstudiert. Die Rettung der Tierwelt durch Noahs großen Kasten werden die Kinder auch beim Erntedankfest am kommenden Sonntag in zeigen. Und da in Groß Schönebeck vieles Hand in Hand geht, liefern die Schüler auch noch die selbstgebastelte herbstliche Tischdeko für das anstehende Herbstfest auf dem Bauernhof Bohm.

Welches Motto die „Kunst, Kultur, Kartoffel“-Projekttage im kommenden haben, steht noch nicht fest, so Lehrerin Andrea Kühn. Zusammen mit dem Förderverein der Schule werde man ein neues Thema entwickeln. Beim gemeinsamen Pellkartoffelessen, dem traditionellen Höhepunkt der Projekttage, am Freitagmittag auf dem Schulhof, wurden bereits erste Ideen geliefert. Die Natur habe noch einiges zu bieten, sind sich alle einig.