DJ Hardy Hardwich veranstaltet zweites „Techno Revival“ im Oranienwerk

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zum zweiten Mal lässt das Oranienwerk am Sonnabend beim „Techno Revival“ die alten Love-Parade-Zeiten wieder aufleben. Nach der durchaus erfolgreichen Premiere mit Altstar Tom Clark steht am Sonnabend unter anderem Techno-Veteran Hardy Hard an den Plattentellern in der alten Galerie Werkzeugbau.

Hardy Hard gehörte in den 1990er-Jahren – anfangs noch unter dem Pseudonym Hardsequencer – zu den populärsten deutschen Techno-DJs, trat unter anderem bei der Love Parade und bei den Mayday-Partys in der Dortmunder Westfalenhalle vor 20 000 Ravern auf. Mit Stars wie Westbam und Africa Bambaata legte er regelmäßig auf den Electric-Kingdom-Tourneen auf. Als Produzent landete Hardy Hard 1999 mit dem Trance-Hit „Silversurfer“ seinen größten internationalen Charterfolg. Zu hören waren seine Tracks auch auf den damals kommerziell sehr erfolgreichen Thunderdome-Samplern. Als DJ legte der gebürtige Sachse, der im September 1974 als Kay Lippert in Dresden zur Welt kam, in ganz Europa und Nordamerika auf.

Nach Oranienburg eingeladen wurde Hardy Hard übrigens von Hardy Hardwich. Und die Ähnlichkeit beider Namen ist wahrlich kein Zufall. Hardwich heißt in Wirklichkeit Nicky Hartwig, ist 36 Jahre alt, seit 18 Jahren im Dienste der Oranienburger Stadtwerke – und eben selbst ein Kind der 1990er-Jahre. „Ich lege ja selbst schon seit über 20 Jahren auf. Und irgendwann hat mal einer gesagt, mein Sound klinge wie der von Hardy Hard. Seitdem habe ich meinen Namen weg.“

Wenn es in Oranienburg und Umgebung irgendetwas zu feiern gibt, ist Hardy Hardwich meistens nicht weit. Als DJ legt er auf Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenpartys auf. Im Oranienwerk veranstaltet er auch die „tolle OHV-Party“. Gespielt wird, was das jeweilige Publikum dort erwartet. Seine Liebe zum Techno lebte Hardwich jahrelang bei seiner eigenen Partyreihe „Klangsabotage“ in der „Alten Fleischerei“ aus. Doch die „Alte Fleischerei“ ist seit Ende vergangenen Jahres ebenso Geschichte wie die Love Parade, die Mayday oder auch die „Magic-Gate“-Partys, die Ende der neunziger Jahre Techno-Fans zu Tausenden in die leerstehenden Fabrikhallen des Hennigsdorfer Stahlwerkes lockten.

„Es gibt in der Gegend nichts mehr für die U40-Generation, die mal wieder Techno tanzen will“, klagt Hardwich. Deshalb will er den „Spirit und die Leute von damals“ wieder in den Club holen. „Es soll wie ein großes Klassentreffen sein, bei dem man die Leute trifft, mit denen man schon vor 20 Jahren tanzen und feiern war, um wieder gemeinsam Spaß zu haben.“ Und das Prinzip geht offenbar auf. Ohne große Werbung war das Oranienwerk im vergangenen Jahr voll. Hardwich hatte den Saal mit reichlich Licht und Stroboskopen ausgestattet und die Gäste an der Kasse bei Bedarf originalgetreu mit Trillerpfeifen, Warnwesten und weißen Handschuhen ausgestattet. „Einige der Gäste sind schon in die Jahre gekommen. Aber die Nacht durchtanzen können sie alle noch wie vor 20 Jahren.“ Damit es keinen Ärger mit den Nachbarn gibt, hat Hardwich mit Polizei und Ordnungsamt ein Raum- und Lärmkonzept erarbeitet. Im letzten Jahr hat es funktioniert. Hardwich: „Es gab keine Beschwerden.“ Und das, obwohl bis morgens um 8 Uhr gefeiert wurde.

Früh angefangen wird übrigens auch. Während in Berliner Techno-Clubs in der Regel vor zwei Uhr morgens nicht viel los ist, startet der Rave in Oranienburg am Sonnabend schon um 20 Uhr. Hartwich: „Viele von uns haben ja inzwischen Haus und Kinder. Darauf nehmen wir natürlich Rücksicht.“

Das Techno-Revival mit Hardy Hard, Hardy Hardwich, Max Lindemann und anderen startet am Sonnabend um 20 Uhr in der Galerie Werkzeugbau im Oranienwerk, Kremmener Straße 43. Karten gibt es für 12 bis 15 Euro an der Abendkasse.