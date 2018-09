Digitales Schaufenster für Granseer Einzelhändler

Wolfgang Gumprich

Gransee „Wirb oder stirb“ heißt die Mutter aller Werbung. Dies gilt für Müsli, Möbelhäuser, selbst das Radio wirbt im Radio für sich. Warum nicht auch die örtlichen Einzelhändler?

Dies fragte sich vor geraumer Zeit auch die Regio Nord mit Sitz in Gransee; die regionale Entwicklungsgesellschaft hat die Aufgabe, die Region Oberhavel-Nord „dauerhaft und nachhaltig weiterzuentwickeln“, wie es auf der Website heißt. Gemeinsam mit dem Unternehmerverein Amt Gransee und Gemeinden sowie 23 Einzelhändlern aus der Region arbeitet die Regio Nord daran, die Kräfte der Gewerbetreibenden in Gransee zu bündeln und damit den Handel zu stärken. Bei ihren Analysen, Nachfragen und Interviews stellten sie fest, dass die Angebote einzelner Gewerbetreibender viel zu wenig genutzt würden, da die Kunden diese nicht kennen. Weiter verhindern die Öffnungszeiten in Gransee, dass berufstätige Kunden ihre Besorgungen erledigen könnten. Außerdem fehle eine ausreichende Vernetzung der Granseer Unternehmer. Deshalb, so heißt es bei der Regio Nord weiter, würden die Granseer in ihrer Stadt nur die Produkte des täglichen Bedarfs gekauft, ansonsten ließen sie ihr Geld lieber in den umliegenden Städten.

Der Wunsch der Entwicklungsgesellschaft und der Unternehmer bestand nun darin, durch einen gesunden Einzelhandel mit dem Schwerpunkt auf regionalen Produkten und persönlichen Angeboten die Lebensqualität aller Granseer zu steigern und damit die Innenstadt für alle Bevölkerungsgruppen attraktiver zu machen. Die Zauberformel heißt „D.smartRegion - innovativ, nutzerorientiert, regional“. „Darin werden bestehende Ansätze aus Forschung und Praxis aufgegriffen und an die Bedürfnisse der Kommunen und Unternehmen im Land angepasst“, sagt Michaela Scheeg. Sie ist Projektleiterin für „Digitales Gransee“ und Lehrbeauftragte an der Technischen Hochschule Brandenburg. Den Donnerstag verbrachte sie mit einem Filmteam in Gransee, um einen Begleitfilm zu dem Projekt zu drehen. „Mit der Gransee-App können Nutzer sich genau informieren, was in ihrer Stadt los ist“, erklärt sie. In den Schaufenstern zeigen Bildschirme das aktuelle Geschehen, was man wo erwerben kann, was im Ort passiert.

Beim Optiker GranSeher ging es um interaktive Brillen, beim eigentlichen Dreh in den Räumen durften nur die unmittelbar Beteiligten bleiben. „Der Begleitfilm ist nur ein Teil des Projekts“, sagt die Leiterin, „das komplette Projekt wird voraussichtlich Anfang des Jahres präsentiert werden.“ (wg)