Oberkrämer begrüßt Veltener Schulneubau

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Das Vorhaben des Landkreises, mit einem Ersatzbau für die Barbara-Zürner-Oberschule in Velten eine neue weiterführende Schule zu errichten und die Zügigkeit von bisher drei auf vier zu erhöhen, stößt bei Oberkrämers Gemeindevertretern auf ein überwiegend positives Echo. Offen halten möchte man sich aber die Option, wegen des erwarteten Zuzugs in der Gemeinde in Zukunft eventuell ernsthaft über einen eigenen Schulbau nachzudenken. „Momentan ist das aber unrealistisch“, so Bürgermeister Peter Leys (BfO).

Drei Fraktionsanträge von BfO, CDU und Die Linke wurden am Donnerstag in der Gemeindevertretung diskutiert. Sie alle hatten die weiterführende Schule zum Thema. Der BfO-Antrag sah vor, die Absichtserklärung von Landrat Ludger Weskamp (SPD) zu unterstützen. „Als BfO und Gemeinde wollen wir dem Landrat den Rücken stärken“, so der Fraktionsvorsitzende Matthias Schreiber. „Es ist ein wichtiges Signal aus Oberkrämer.“ Die BfO habe – wie die Bürgerinitiative „Gesamtschule für Oberkrämer“ von der Bötzowerin Mandy Krenz – immer wieder betont, dass steigenden Schülerzahlen mit einer wohnortnahen Kapazitätserweiterung, wie sie in Velten geplant ist, zumindest partiell Rechnung getragen werden könnte.

Das Anliegen von Bernd Ostwald (CDU), die Diskussion in die Fachausschüsse zu vertagen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Peter Leys wollte das Signal schon in diesem Jahr an den Kreis senden, schließlich werden im Haushalts-Beschluss des Kreistages 2018 Mittel bereitgestellt. Leys sagte aber auch: „Was der Kreis plant, wird nicht die Endlösung sein.“ Offen halten sollte sich die Gemeinde deshalb, in Zukunft über weitere Lösungen nachzudenken. Auch deshalb bewerte die BfO den Linken-Antrag wohl als positiv. Dieser sieht explizit einen Schulneubau in Oberkrämer vor.

Laut Antragstext soll der Flächennutzungsplan von Oberkrämer angepasst werden, um vorzugsweise in Vehlefanz (neben der Nashorn-Grundschule) oder in Eichstädt (neben der Oberkrämerhalle) die Errichtung einer weiterführenden Schule zu ermöglichen. „Velten ist sicherlich eine gute Lösung für Schüler aus Marwitz oder Bötzow, aber Kinder aus Klein-Ziethen oder Neu-Vehlefanz profitieren davon nicht“, so Patrick Zechel (Linke). Die vom Kreis geplanten drei zusätzlichen Züge in Velten und an den beiden Oberschulen in Hennigsdorf würden lediglich eigene Bedarfe decken. Kinder aus Oberkrämer könnten nach wie vor zu kurz kommen. Uta Hoffmann (SPD) argumentierte, dass die Kreis-Lösung zwar „Dampf aus dem Kessel“ nehmen würde, aber die Gemeinde nicht aus dem Blick verlieren sollte, einen eigenen Schulstandort in Betracht zu ziehen. Carsten Schneider (parteilos) begrüßte den Linken-Antrag. „Wir sollten den Landkreis nicht aus der Pflicht nehmen“, sagte er.

Am Ende wurde der CDU-Antrag, der für den Veltener Standort plädierte und eine verbesserte Busanbindung forderte, abgelehnt. Die Forderung der Linken für einen Schulneubau direkt in der Gemeinde wurde mit 12-Ja-Stimmen beschlossen, fünf Vertreter enthielten sich, die CDU stimmte dagegen. Die Fraktion votierte jedoch für den mehrheitlich beschlossenen BfO-Antrag, der das positive Signal an den Kreis senden will.